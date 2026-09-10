Obituário: 42 funerais nesta quinta-feira (10/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (10/9):
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Campo da Esperança
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Abel João Mrad, 96 anos
Afonso de Ligório Cavalcanti, 95 anos
Alcides Azevedo Pina, 10 anos
Antônio José Inácio dos Santos Neto, 76 anos
Elza Neves de Couto, 92 anos
Francisco Cavalheiro de Abreu, 89 anos
Joaquim Neris Parente, 74 anos
Lezir Lara, 86 anos
Maria Aparecida Bueno, 81 anos
Maria de Lourdes Lima Câmara, 88 anos
Maria Gomes Azevedo, 81 anos
Nair Vieira de Jesus, 70 anos
Otaviano Demóstenes Sobreira, 72 anos
Plácido Dias dos Santos, 83 anos
Raquel Ferreira Tomé Mendes, 85 anos
Risovaldo Xavier Raulino, 51 anos
Rosalina Parente Correia, 79 anos
Sandra de Matos Sampaio Chagas, 82 anos
Selma Lúcia Rodrigues Santana, 58 anos
Thelman Tavany Antunes Ribeiro, 79 anos
Taguatinga
Agenor Antônio dos Santos, 76 anos
Airton Rocha Silva, 66 anos
Diva de Araújo Ribeiro, 96 anos
Hélio Pereira Rodrigues, 66 anos
Jaime Dias da Cruz, 81 anos
Keymille Poliane Carvalho Mariano, 37 anos
Maria Eunice Cardoso Silva, 54 anos
Paulo Gilberto de Sousa Sobral, 67 anos
Raimundo do Rosário Alves Feitosa, 69 anos
Rita Carvalho Nobre, 78 anos
Theo Henrique Ferreira de Souza, menos de 1 ano
Valdecy de Fátima Amaral, 67 anos
Gama
Edilson Soares da Silva, 57 anos
Geraldo Félix de Lima, 90 anos
Luzia Esteves Dias, 90 anos
Raimundo Nonato Sousa, 86 anos
Vinícius de Oliveira Rodrigues, 24 anos
Brazlândia
Jair Luiz de Jesus, 74 anos
Justino Ferreira dos Santos, 71 anos
Sobradinho
João Batista da Silva, 68 anos
Jardim Metropolitano
Maria Luiz dos Santos, 64 anos
Luís Felipe Marchan Carvajal, 58 anos (cremação)