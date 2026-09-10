Obituário: 42 funerais nesta quinta-feira (10/9); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (10/9):

Campo da Esperança

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Abel João Mrad, 96 anos

Afonso de Ligório Cavalcanti, 95 anos

Alcides Azevedo Pina, 10 anos

Antônio José Inácio dos Santos Neto, 76 anos

Elza Neves de Couto, 92 anos

Francisco Cavalheiro de Abreu, 89 anos

Joaquim Neris Parente, 74 anos

Lezir Lara, 86 anos

Maria Aparecida Bueno, 81 anos

Maria de Lourdes Lima Câmara, 88 anos

Maria Gomes Azevedo, 81 anos

Nair Vieira de Jesus, 70 anos

Otaviano Demóstenes Sobreira, 72 anos

Plácido Dias dos Santos, 83 anos

Raquel Ferreira Tomé Mendes, 85 anos

Risovaldo Xavier Raulino, 51 anos

Rosalina Parente Correia, 79 anos

Sandra de Matos Sampaio Chagas, 82 anos

Selma Lúcia Rodrigues Santana, 58 anos

Thelman Tavany Antunes Ribeiro, 79 anos

Taguatinga

Agenor Antônio dos Santos, 76 anos

Airton Rocha Silva, 66 anos

Diva de Araújo Ribeiro, 96 anos

Hélio Pereira Rodrigues, 66 anos

Jaime Dias da Cruz, 81 anos

Keymille Poliane Carvalho Mariano, 37 anos

Maria Eunice Cardoso Silva, 54 anos

Paulo Gilberto de Sousa Sobral, 67 anos

Raimundo do Rosário Alves Feitosa, 69 anos

Rita Carvalho Nobre, 78 anos

Theo Henrique Ferreira de Souza, menos de 1 ano

Valdecy de Fátima Amaral, 67 anos

Gama

Edilson Soares da Silva, 57 anos

Geraldo Félix de Lima, 90 anos

Luzia Esteves Dias, 90 anos

Raimundo Nonato Sousa, 86 anos

Vinícius de Oliveira Rodrigues, 24 anos

Brazlândia

Jair Luiz de Jesus, 74 anos

Justino Ferreira dos Santos, 71 anos

Sobradinho

João Batista da Silva, 68 anos

Jardim Metropolitano

Maria Luiz dos Santos, 64 anos

Luís Felipe Marchan Carvajal, 58 anos (cremação)



