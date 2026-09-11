Obituário: 38 funerais nesta sexta-feira (11/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (11/9):
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Campo da Esperança
Antônio Coelho de Souza, 76 anos
Benedicta Lopes dos Santos, 95 anos
Gilberto Ramos, 75 anos
Gilda Célia Gadelha Beier, 83 anos
Hilda Clara Morgenstern de Souza, 81 anos
Ildete Silva dos Santos Vaz, 93 anos
Isabel de Jesus Sousa, 87 anos
Lourival Batista de Oliveira, 86 anos
Maria Marques de Souza da Silva, 99 anos
Maria Nilza Teixeira, 89 anos
Gul Afshan, menos de 1 ano
Sandra Regina Alves dos Santos, 47 anos
Vera Silva Tomé, 96 anos
Wagner José Gonçalves Novaes, 68 anos
Taguatinga
Beatriz Paz Souza, 46 anos
Dimas Tadeu de Oliveira, 62 anos
Dourival Pereira Bispo, 74 anos
Francisco Mendes Lima, 74 anos
Francisco Soares de Oliveira, 88 anos
José Fa Rodrigues Neres, 82 anos
Juscelino Claro de Souza, 68 anos
Maria Lúcia de Oliveira, 74 anos
Maria Mercedes de Sousa, 86 anos
Rorraz Vieira de Souza Oiveira, 35 anos
Valdete João de Souza, 80 anos
Gama
Ana Leonor Leão Rego, 77 anos
Flávio Rezende Batista, 36 anos
Jocélio de Sousa Siqueira, 50 anos
Marlene de Araújo, 84 anos
Rita Alves Barrozo, 91 anos
Planaltina
Adalberto dos Santos Costa, 53 anos
Magna Xavier da Silva, 56 anos
Brazlândia
Alberto Rios, 77 anos
Wesley Santiago, 31 anos
Sobradinho
Domingos Matias da Silva, 77 anos
José Corrêa Neto, 71 anos
Jardim Metropolitano
Lucirez Lopes Sampaio, 60 anos
Carlinda Natividade Gomes, 85 anos (cremação)