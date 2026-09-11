Obituário: 38 funerais nesta sexta-feira (11/9); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (11/9):

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Campo da Esperança

Antônio Coelho de Souza, 76 anos

Benedicta Lopes dos Santos, 95 anos

Gilberto Ramos, 75 anos

Gilda Célia Gadelha Beier, 83 anos

Hilda Clara Morgenstern de Souza, 81 anos

Ildete Silva dos Santos Vaz, 93 anos

Isabel de Jesus Sousa, 87 anos

Lourival Batista de Oliveira, 86 anos

Maria Marques de Souza da Silva, 99 anos

Maria Nilza Teixeira, 89 anos

Gul Afshan, menos de 1 ano

Sandra Regina Alves dos Santos, 47 anos

Vera Silva Tomé, 96 anos

Wagner José Gonçalves Novaes, 68 anos

Taguatinga

Beatriz Paz Souza, 46 anos

Dimas Tadeu de Oliveira, 62 anos

Dourival Pereira Bispo, 74 anos

Francisco Mendes Lima, 74 anos

Francisco Soares de Oliveira, 88 anos

José Fa Rodrigues Neres, 82 anos

Juscelino Claro de Souza, 68 anos

Maria Lúcia de Oliveira, 74 anos

Maria Mercedes de Sousa, 86 anos

Rorraz Vieira de Souza Oiveira, 35 anos

Valdete João de Souza, 80 anos

Gama

Ana Leonor Leão Rego, 77 anos

Flávio Rezende Batista, 36 anos

Jocélio de Sousa Siqueira, 50 anos

Marlene de Araújo, 84 anos

Rita Alves Barrozo, 91 anos

Planaltina

Adalberto dos Santos Costa, 53 anos

Magna Xavier da Silva, 56 anos

Brazlândia

Alberto Rios, 77 anos

Wesley Santiago, 31 anos

Sobradinho

Domingos Matias da Silva, 77 anos

José Corrêa Neto, 71 anos

Jardim Metropolitano

Lucirez Lopes Sampaio, 60 anos

Carlinda Natividade Gomes, 85 anos (cremação)



