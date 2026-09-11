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Obituário: 38 funerais nesta sexta-feira (11/9); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 11 de setembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (11/9):

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Campo da Esperança

Antônio Coelho de Souza, 76 anos
Benedicta Lopes dos Santos, 95 anos
Gilberto Ramos, 75 anos
Gilda Célia Gadelha Beier, 83 anos
Hilda Clara Morgenstern de Souza, 81 anos
Ildete Silva dos Santos Vaz, 93 anos
Isabel de Jesus Sousa, 87 anos
Lourival Batista de Oliveira, 86 anos
Maria Marques de Souza da Silva, 99 anos
Maria Nilza Teixeira, 89 anos
Gul Afshan, menos de 1 ano
Sandra Regina Alves dos Santos, 47 anos
Vera Silva Tomé, 96 anos
Wagner José Gonçalves Novaes, 68 anos

Taguatinga

Beatriz Paz Souza, 46 anos
Dimas Tadeu de Oliveira, 62 anos
Dourival Pereira Bispo, 74 anos
Francisco Mendes Lima, 74 anos
Francisco Soares de Oliveira, 88 anos
José Fa Rodrigues Neres, 82 anos
Juscelino Claro de Souza, 68 anos
Maria Lúcia de Oliveira, 74 anos
Maria Mercedes de Sousa, 86 anos
Rorraz Vieira de Souza Oiveira, 35 anos
Valdete João de Souza, 80 anos

Gama

Ana Leonor Leão Rego, 77 anos
Flávio Rezende Batista, 36 anos
Jocélio de Sousa Siqueira, 50 anos
Marlene de Araújo, 84 anos
Rita Alves Barrozo, 91 anos

Planaltina

Adalberto dos Santos Costa, 53 anos
Magna Xavier da Silva, 56 anos

Brazlândia

Alberto Rios, 77 anos
Wesley Santiago, 31 anos

Sobradinho

Domingos Matias da Silva, 77 anos
José Corrêa Neto, 71 anos

Jardim Metropolitano

Lucirez Lopes Sampaio, 60 anos
Carlinda Natividade Gomes, 85 anos (cremação)


 

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Por Correio Braziliense
postado em 11/09/2026 18:32
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