Obituário: 43 funerais neste sábado (12/9); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (12/9):

Campo da Esperança

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Alaide Gonçalves, 81 anos

Aldeci Gomes Diniz, 73 anos

Anísio de Jesus, 58 anos

Cleonice Dinair Morato dos Santos Silva, 73 anos

Edite de Queiroz Cavalcante, 92 anos

Eduardo Cassino Teixeira, 58 anos

Gabriela Botelho Oliveira Gomes, 51 anos

Gildásio de Jesus Pereira Gomes, 30 anos

Herta Mendes, 93 anos

Iclea Maria de Almeida, 84 anos

Irson Lindolfo de Morais, 83 anos

Leonardo Henrique de Faria Barbosa, 38 anos

Luiz Gonzaga Bonfim, 87 anos

Luiz Paulino da Silva, 86 anos

Maria do Nascimento das Mercês, 97 anos

Maria Natércia de Mendonça Brasil, 84 anos

Maura Alves de Barros, 72 anos

Raimunda Barra Costa, 83 anos

Rosa Fragoso Veras de Lima, 86 anos

Umberto de Magalhães, 65 anos

Taguatinga

Antônio Luiz Saboia Rodrigues, 67 anos

Cláudio Junior Serafim dos Reis, 40 anos

Cyndhi Nayara Barcelos Mendes, 30 anos

Excelsa Luiza Mendes de Oliveira, 57 anos

Maria Cardoso de Souza, 73 anos

Maria Inês da Silva, 79 anos

Maria Lícia Rodrigues Rocha, 62 anos

Maria Pastora da Conceição, 64 anos

Niulandes Margarete da Silva Alves, 61 anos

Noeme Chaves Begônia, 73 anos

Raimundo Faustino da Rocha, 80 anos

Gama

Ademilde de Oliveira Barros, 72 anos

Levi dos Santos Viana, menos de 1 ano

Planaltina

Iolanda Batista da Silva, 60 anos

Brazlândia

Joaquim Martins, 83 anos

Nelson Rodrigues da Silva, 82 anos

Sobradinho

Adalberto Leite Correia de Assis, 64 anos

Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo, 56 anos

Janaína Rodrigues da Silva, 45 anos

Jardim Metropolitano

Enedina Pereira Fernandes, 74 anos

Valdinar Quaresma de Carvalho, 79 anos

Antônio Pereira de Sousa, 63 anos (cremação)

Berta Laudiema da Silva, 78 anos (cremação)



