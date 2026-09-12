Obituário: 43 funerais neste sábado (12/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (12/9):
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Campo da Esperança
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Alaide Gonçalves, 81 anos
Aldeci Gomes Diniz, 73 anos
Anísio de Jesus, 58 anos
Cleonice Dinair Morato dos Santos Silva, 73 anos
Edite de Queiroz Cavalcante, 92 anos
Eduardo Cassino Teixeira, 58 anos
Gabriela Botelho Oliveira Gomes, 51 anos
Gildásio de Jesus Pereira Gomes, 30 anos
Herta Mendes, 93 anos
Iclea Maria de Almeida, 84 anos
Irson Lindolfo de Morais, 83 anos
Leonardo Henrique de Faria Barbosa, 38 anos
Luiz Gonzaga Bonfim, 87 anos
Luiz Paulino da Silva, 86 anos
Maria do Nascimento das Mercês, 97 anos
Maria Natércia de Mendonça Brasil, 84 anos
Maura Alves de Barros, 72 anos
Raimunda Barra Costa, 83 anos
Rosa Fragoso Veras de Lima, 86 anos
Umberto de Magalhães, 65 anos
Taguatinga
Antônio Luiz Saboia Rodrigues, 67 anos
Cláudio Junior Serafim dos Reis, 40 anos
Cyndhi Nayara Barcelos Mendes, 30 anos
Excelsa Luiza Mendes de Oliveira, 57 anos
Maria Cardoso de Souza, 73 anos
Maria Inês da Silva, 79 anos
Maria Lícia Rodrigues Rocha, 62 anos
Maria Pastora da Conceição, 64 anos
Niulandes Margarete da Silva Alves, 61 anos
Noeme Chaves Begônia, 73 anos
Raimundo Faustino da Rocha, 80 anos
Gama
Ademilde de Oliveira Barros, 72 anos
Levi dos Santos Viana, menos de 1 ano
Planaltina
Iolanda Batista da Silva, 60 anos
Brazlândia
Joaquim Martins, 83 anos
Nelson Rodrigues da Silva, 82 anos
Sobradinho
Adalberto Leite Correia de Assis, 64 anos
Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo, 56 anos
Janaína Rodrigues da Silva, 45 anos
Jardim Metropolitano
Enedina Pereira Fernandes, 74 anos
Valdinar Quaresma de Carvalho, 79 anos
Antônio Pereira de Sousa, 63 anos (cremação)
Berta Laudiema da Silva, 78 anos (cremação)