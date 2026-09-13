Obituário: 39 funerais neste domingo (13/9); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (13/9):

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Campo da Esperança

Antonino Pereira de Oliveira, 70 anos

Dirson Ferreira, 71 anos

Edésio José da Silva, 66 anos

Ernani Veloso Cantanhede, 76 anos

Joaquim da Silveira Mello, 77 anos

Leonídia do Couto Assunção, 86 anos

Luiz Carlos Machado Barros, 82 anos

Márcio Marcos da Silva, 48 anos

Maria Cleusa Tavares, 74 anos

Maria Rezende, 93 anos

Norma Alice Pozzi de Vasconcelos Aviani, 78 anos

Orozimbo José Gonçalves, 92 anos

Pedro Enoque Mendonça Azevedo, menos de 1 ano

Philemon Rodrigues da Silva, 94 anos

Raul José Lemos de Mesquita Filho, 83 anos

Waldyr Duarte Cerdeira, 95 anos

Yonne Moreira Gomes, 90 anos

Taguatinga

Ana Pereira Cruz, 83 anos

Ari Félix da Silva, 58 anos

José Roberto de Assis, 62 anos

Luis Torres de Carvalho, 78 anos

Manoel Bernardino de Farias, 89 anos

Gama

Daiane Ataíde Rodrigues de Góis, 42 anos

Francisco Sivirino da Silva, 81 anos

Marieta Antônia de Jesus, 79 anos

Planaltina

Anete Rodrigues Lima, 80 anos

Glicy Maria de Oliveira Mendonça, 42 anos

Maria de Lourdes da Silva Nogueira, 74 anos

Rosa Ferreira Gadelha, 90 anos

Sara Xavier da Costa, 83 anos

Brazlândia

Arnaldo Alves Paim, 66 anos

Eurípedes Alves Soares, 65 anos

Guilherme Henrique Santos Couto, 17 anos

João Alves Ferreira, 77 anos

Sobradinho

Maria Lúcia Martins Verona, 93 anos

Rogério Gomes Gonçalves, 68 anos

Jardim Metropolitano

José Carlos Alves, 70 anos

Maria Lopes de Brito, 90 anos

Rachel Furtado Serejo Castro, 45 anos (cremação)



