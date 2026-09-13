Obituário: 39 funerais neste domingo (13/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (13/9):
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Campo da Esperança
Antonino Pereira de Oliveira, 70 anos
Dirson Ferreira, 71 anos
Edésio José da Silva, 66 anos
Ernani Veloso Cantanhede, 76 anos
Joaquim da Silveira Mello, 77 anos
Leonídia do Couto Assunção, 86 anos
Luiz Carlos Machado Barros, 82 anos
Márcio Marcos da Silva, 48 anos
Maria Cleusa Tavares, 74 anos
Maria Rezende, 93 anos
Norma Alice Pozzi de Vasconcelos Aviani, 78 anos
Orozimbo José Gonçalves, 92 anos
Pedro Enoque Mendonça Azevedo, menos de 1 ano
Philemon Rodrigues da Silva, 94 anos
Raul José Lemos de Mesquita Filho, 83 anos
Waldyr Duarte Cerdeira, 95 anos
Yonne Moreira Gomes, 90 anos
Taguatinga
Ana Pereira Cruz, 83 anos
Ari Félix da Silva, 58 anos
José Roberto de Assis, 62 anos
Luis Torres de Carvalho, 78 anos
Manoel Bernardino de Farias, 89 anos
Gama
Daiane Ataíde Rodrigues de Góis, 42 anos
Francisco Sivirino da Silva, 81 anos
Marieta Antônia de Jesus, 79 anos
Planaltina
Anete Rodrigues Lima, 80 anos
Glicy Maria de Oliveira Mendonça, 42 anos
Maria de Lourdes da Silva Nogueira, 74 anos
Rosa Ferreira Gadelha, 90 anos
Sara Xavier da Costa, 83 anos
Brazlândia
Arnaldo Alves Paim, 66 anos
Eurípedes Alves Soares, 65 anos
Guilherme Henrique Santos Couto, 17 anos
João Alves Ferreira, 77 anos
Sobradinho
Maria Lúcia Martins Verona, 93 anos
Rogério Gomes Gonçalves, 68 anos
Jardim Metropolitano
José Carlos Alves, 70 anos
Maria Lopes de Brito, 90 anos
Rachel Furtado Serejo Castro, 45 anos (cremação)