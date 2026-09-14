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Obituário: 40 funerais nesta segunda-feira (14/9); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 14 de setembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (14/9):

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  • Antonino Pereira de Oliveira, 70 anos

  • Dirson Ferreira, 71 anos

  • Edésio José da Silva, 66 anos

  • Ernani Veloso Cantanhede, 76 anos

  • Joaquim da Silveira Mello, 77 anos

  • Leonídia do Couto Assunção, 86 anos

  • Luiz Carlos Machado Barros, 82 anos

  • Márcio Marcos da Silva, 48 anos

  • Maria Cleusa Tavares, 74 anos

  • Maria Rezende, 93 anos

  • Norma Alice Pozzi de Vasconcelos Aviani, 78 anos

  • Orozimbo José Gonçalves, 92 anos

  • Pedro Enoque Mendonça Azevedo, 0 anos

  • Philemon Rodrigues da Silva, 94 anos

  • Raul José Lemos de Mesquita Filho, 83 anos

  • Waldyr Duarte Cerdeira, 95 anos

  • Yonne Moreira Gomes, 90 anos

Taguatinga

  • Ana Pereira Cruz, 83 anos

  • Ari Felix da Silva, 58 anos

  • José Roberto de Assis, 62 anos

  • Luís Torres de Carvalho, 78 anos

  • Manoel Bernardino de Farias, 89 anos

Gama

  • Daiane Ataíde Rodrigues de Gois, 42 anos

  • Francisco Severino da Silva, 81 anos

  • Marieta Antônia de Jesus, 79 anos

Planaltina

  • Anete Rodrigues Lima, 80 anos

  • Glicy Maria de Oliveira Mendonça, 42 anos

  • Maria de Lourdes da Silva Nogueira, 74 anos

  • Rosa Ferreira Gadelha, 90 anos

  • Sara Xavier da Costa, 83 anos

Brazlândia

  • Arnaldo Alves Paim, 66 anos

  • Eurípedes Alves Soares, 65 anos

  • Guilherme Henrique Santos Couto, 17 anos

  • João Alves Ferreira, 77 anos

Sobradinho

  • Maria Lúcia Martins Verona, 93 anos

  • Rogério Gomes Gonçalves, 68 anos

Jardim Metropolitano

  • Vinícius Batista de Oliveira, 33 anos

  • Altino Ferreira Bueno, 92 anos (cremação)

  • Laís Maria Cheuiche Coelho, 90 anos (cremação)

  • Maria da Conceição de Oliveira, 83 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/09/2026 16:51
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