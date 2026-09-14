Obituário: 40 funerais nesta segunda-feira (14/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (14/9):
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Campo da Esperança
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Antonino Pereira de Oliveira, 70 anos
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Dirson Ferreira, 71 anos
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Edésio José da Silva, 66 anos
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Ernani Veloso Cantanhede, 76 anos
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Joaquim da Silveira Mello, 77 anos
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Leonídia do Couto Assunção, 86 anos
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Luiz Carlos Machado Barros, 82 anos
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Márcio Marcos da Silva, 48 anos
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Maria Cleusa Tavares, 74 anos
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Maria Rezende, 93 anos
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Norma Alice Pozzi de Vasconcelos Aviani, 78 anos
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Orozimbo José Gonçalves, 92 anos
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Pedro Enoque Mendonça Azevedo, 0 anos
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Philemon Rodrigues da Silva, 94 anos
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Raul José Lemos de Mesquita Filho, 83 anos
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Waldyr Duarte Cerdeira, 95 anos
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Yonne Moreira Gomes, 90 anos
Taguatinga
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Ana Pereira Cruz, 83 anos
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Ari Felix da Silva, 58 anos
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José Roberto de Assis, 62 anos
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Luís Torres de Carvalho, 78 anos
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Manoel Bernardino de Farias, 89 anos
Gama
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Daiane Ataíde Rodrigues de Gois, 42 anos
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Francisco Severino da Silva, 81 anos
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Marieta Antônia de Jesus, 79 anos
Planaltina
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Anete Rodrigues Lima, 80 anos
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Glicy Maria de Oliveira Mendonça, 42 anos
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Maria de Lourdes da Silva Nogueira, 74 anos
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Rosa Ferreira Gadelha, 90 anos
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Sara Xavier da Costa, 83 anos
Brazlândia
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Arnaldo Alves Paim, 66 anos
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Eurípedes Alves Soares, 65 anos
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Guilherme Henrique Santos Couto, 17 anos
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João Alves Ferreira, 77 anos
Sobradinho
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Maria Lúcia Martins Verona, 93 anos
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Rogério Gomes Gonçalves, 68 anos
Jardim Metropolitano
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Vinícius Batista de Oliveira, 33 anos
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Altino Ferreira Bueno, 92 anos (cremação)
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Laís Maria Cheuiche Coelho, 90 anos (cremação)
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Maria da Conceição de Oliveira, 83 anos (cremação)