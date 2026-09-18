Obituário: 29 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira (18/9); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (18/9):
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Campo da Esperança
- Aderci André Ribeiro, 95 anos
- Lincoln da Silva Costa, 97 anos
- Lindinalva Freitas Rocha, 86 anos
- Lynnik Felício Frota, 24 anos
- Margarida Maria Oliveira Henrique de Holanda, 73 anos
- Maria Edinir Negreiros Teixeira, 87 anos
- Maria Tiveron Gomes da Silva, 99 anos
- Ubiratan Godinho Torres, 72 anos
- Wanderley Estefan Sad, 82 anos
Taguatinga
- Amauri Braga Sardinha, 80 anos
- João Batista Santos, 67 anos
- Miguel Sobrinho, 87 anos
- Veronilson Alves da Silva, 42 anos
Gama
- Alberto Carmo Brandão, 78 anos
- Antônio Davi de Jesus, 75 anos
- David Coelho Lima, 68 anos
- Jeová Parreira da Silva, 82 anos
- Mariano das Dores Grande Seleta, 69 anos
Planaltina
- Isaac Paulo da Silva Santos, menos de 1 ano
- Maria de Nazaré dos Santos, 71 anos
Brazlândia
- Luís Ferreira de Paiva, 54 anos
Sobradinho
- Antônia Maria dos Santos, 89 anos
- Hilton Carlos da Silva, 54 anos
Jardim Metropolitano
- Dores Felippe Alves, 87 anos (cremação)
- Erika Rayssa Rodrigues Barros, 6 anos
- Marcos Antônio Braga Lima, 53 anos (cremação)
- Maria do Carmo de Sousa, 66 anos
- Maria Gomes da Costa, 92 anos (cremação)
- Severino José de Macedo, 68 anos
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postado em 18/09/2026 18:16