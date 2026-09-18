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Obituário: 29 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira (18/9); veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 18 de setembro nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (18/9):

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Campo da Esperança

  • Aderci André Ribeiro, 95 anos
  • Lincoln da Silva Costa, 97 anos
  • Lindinalva Freitas Rocha, 86 anos
  • Lynnik Felício Frota, 24 anos
  • Margarida Maria Oliveira Henrique de Holanda, 73 anos
  • Maria Edinir Negreiros Teixeira, 87 anos
  • Maria Tiveron Gomes da Silva, 99 anos
  • Ubiratan Godinho Torres, 72 anos
  • Wanderley Estefan Sad, 82 anos

Taguatinga

  • Amauri Braga Sardinha, 80 anos
  • João Batista Santos, 67 anos
  • Miguel Sobrinho, 87 anos
  • Veronilson Alves da Silva, 42 anos

Gama

  • Alberto Carmo Brandão, 78 anos
  • Antônio Davi de Jesus, 75 anos
  • David Coelho Lima, 68 anos
  • Jeová Parreira da Silva, 82 anos
  • Mariano das Dores Grande Seleta, 69 anos

Planaltina

  • Isaac Paulo da Silva Santos, menos de 1 ano
  • Maria de Nazaré dos Santos, 71 anos

Brazlândia

  • Luís Ferreira de Paiva, 54 anos

Sobradinho

  • Antônia Maria dos Santos, 89 anos
  • Hilton Carlos da Silva, 54 anos

Jardim Metropolitano

  • Dores Felippe Alves, 87 anos (cremação)
  • Erika Rayssa Rodrigues Barros, 6 anos
  • Marcos Antônio Braga Lima, 53 anos (cremação)
  • Maria do Carmo de Sousa, 66 anos
  • Maria Gomes da Costa, 92 anos (cremação)
  • Severino José de Macedo, 68 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/09/2026 18:16
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