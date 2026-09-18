Obituário: 29 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira (18/9); veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (18/9):

Campo da Esperança

Aderci André Ribeiro, 95 anos



Lincoln da Silva Costa, 97 anos



Lindinalva Freitas Rocha, 86 anos



Lynnik Felício Frota, 24 anos



Margarida Maria Oliveira Henrique de Holanda, 73 anos



Maria Edinir Negreiros Teixeira, 87 anos



Maria Tiveron Gomes da Silva, 99 anos



Ubiratan Godinho Torres, 72 anos



Wanderley Estefan Sad, 82 anos

Taguatinga

Amauri Braga Sardinha, 80 anos



João Batista Santos, 67 anos



Miguel Sobrinho, 87 anos



Veronilson Alves da Silva, 42 anos

Gama

Alberto Carmo Brandão, 78 anos



Antônio Davi de Jesus, 75 anos



David Coelho Lima, 68 anos



Jeová Parreira da Silva, 82 anos



Mariano das Dores Grande Seleta, 69 anos

Planaltina

Isaac Paulo da Silva Santos, menos de 1 ano



Maria de Nazaré dos Santos, 71 anos

Brazlândia

Luís Ferreira de Paiva, 54 anos

Sobradinho

Antônia Maria dos Santos, 89 anos

Hilton Carlos da Silva, 54 anos

Jardim Metropolitano

Dores Felippe Alves, 87 anos (cremação)

Erika Rayssa Rodrigues Barros, 6 anos

Marcos Antônio Braga Lima, 53 anos (cremação)

Maria do Carmo de Sousa, 66 anos

Maria Gomes da Costa, 92 anos (cremação)

Severino José de Macedo, 68 anos