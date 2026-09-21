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Obituário: 34 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira (21/9); veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 21 de setembro nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (21/9):

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Campo da Esperança

  • Alice Alves de Andrade, 86 anos

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  • Ana Evangelista da Silva, 89 anos

  • Francisco Lourenço de Lima, 67 anos

  • Frederico Pereira da Silva, 63 anos

  • Hermes José Dutkiewicz, 75 anos

  • Jéssica Fabricio dos Reis, 35 anos

  • Jorge Juvenal de Almeida, 77 anos

  • José Fernandes Moreira, 83 anos

  • Marlene da Conceição Gomes Gontijo Moraes, 80 anos

  • Raimunda de Sousa Brito, 96 anos

  • Saul Guerra Lemos, 74 anos

  • Zélia Alves do Nascimento, 97 anos

Taguatinga

  • Antônio José do Nascimento, 70 anos

  • Flávio Pereira de Oliveira, 50 anos

  • Hélio Dom Bosco Bonifácio, 85 anos

  • Ivanildes Honorato Rocha, 75 anos

  • José Adair Alves Pereira, 54 anos

  • Maria de Lurdes do Nascimento, 87 anos

  • Maria Helena Anunciação Ribeiro, 81 anos

  • Marian de Araújo Passos, menos de 1 ano

  • Rosângela Ernesto Sena, 62 anos

  • Terezinha Rodrigues de Souza, 68 anos

  • Wanderlei de Paula, 63 anos

Gama

  • Diomar de Almeida Ribeiro, 95 anos

  • Glaudevânia de Sousa Isidório, 38 anos

  • Margarida Cândida Vieira Vidal, 92 anos

  • Maria do Carmo Sousa Mota, 84 anos

  • Nilda de Jesus Rocha Costa, 59 anos

  • Ryan Guedes Gilhon Gomes, 3 anos

Planaltina

  • Francisca Rodrigues de Souza, 85 anos

Sobradinho

  • Glicéria Mendonça Zeola, 94 anos

  • José de Ribamar Araújo de Brito Sousa, 44 anos

Jardim Metropolitano

  • Edivá dos Santos Souza, 63 anos

  • Francisco Rodrigues de Oliveira, 78 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/09/2026 16:59
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