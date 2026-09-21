Obituário: 34 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira (21/9); veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (21/9):
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Campo da Esperança
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Alice Alves de Andrade, 86 anos
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Ana Evangelista da Silva, 89 anos
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Francisco Lourenço de Lima, 67 anos
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Frederico Pereira da Silva, 63 anos
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Hermes José Dutkiewicz, 75 anos
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Jéssica Fabricio dos Reis, 35 anos
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Jorge Juvenal de Almeida, 77 anos
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José Fernandes Moreira, 83 anos
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Marlene da Conceição Gomes Gontijo Moraes, 80 anos
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Raimunda de Sousa Brito, 96 anos
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Saul Guerra Lemos, 74 anos
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Zélia Alves do Nascimento, 97 anos
Taguatinga
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Antônio José do Nascimento, 70 anos
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Flávio Pereira de Oliveira, 50 anos
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Hélio Dom Bosco Bonifácio, 85 anos
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Ivanildes Honorato Rocha, 75 anos
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José Adair Alves Pereira, 54 anos
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Maria de Lurdes do Nascimento, 87 anos
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Maria Helena Anunciação Ribeiro, 81 anos
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Marian de Araújo Passos, menos de 1 ano
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Rosângela Ernesto Sena, 62 anos
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Terezinha Rodrigues de Souza, 68 anos
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Wanderlei de Paula, 63 anos
Gama
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Diomar de Almeida Ribeiro, 95 anos
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Glaudevânia de Sousa Isidório, 38 anos
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Margarida Cândida Vieira Vidal, 92 anos
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Maria do Carmo Sousa Mota, 84 anos
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Nilda de Jesus Rocha Costa, 59 anos
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Ryan Guedes Gilhon Gomes, 3 anos
Planaltina
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Francisca Rodrigues de Souza, 85 anos
Sobradinho
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Glicéria Mendonça Zeola, 94 anos
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José de Ribamar Araújo de Brito Sousa, 44 anos
Jardim Metropolitano
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Edivá dos Santos Souza, 63 anos
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Francisco Rodrigues de Oliveira, 78 anos