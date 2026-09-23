Pesquisa Correio/Opinião mostra empate entre aprovação e reprovação de Celina

A quarta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política mostra empate entre aprovação e desaprovação da gestão da governadora Celina Leão (PP): 43,2% dos entrevistados aprovam a administração, enquanto outros 43,2% desaprovam. No levantamento anterior, divulgado em 3 de setembro, os índices eram de 48,4% de aprovação, e 38,6% de desaprovação. Na atual avaliação, 2,5% não responderam e 11,1% não souberam avaliar.

Desde o início da campanha eleitoral, Celina tem dividido a agenda entre compromissos oficiais como governadora do Distrito Federal e atividades de campanha pela reeleição. Ela assumiu o cargo há seis meses, após a saída de Ibaneis Rocha (MDB). Com o avanço da disputa, a candidata tem buscado, cada vez mais, distanciar-se da imagem do ex-governador, embora seja frequentemente associada a ele pelos adversários.

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Nos últimos meses, Celina deixou de participar de pelo menos três debates promovidos por entidades sindicais e veículos de imprensa, alegando compromissos de campanha. No debate promovido pelo Correio Braziliense, em 1º de setembro, do qual participou, Celina afirmou não saber se estaria presente em outros encontros antes da eleição. "Este é o segundo debate em que eles não debatem, só criticam a governadora o tempo todo. É um desrespeito com o meu trabalho. A gente tem mostrado a que veio, eu acho que isso incomoda. Durante o debate inteiro, parece que todos estavam articulados para não se atacarem e parece que deu certo", afirmou na ocasião.

Como as principais propostas defendidas durante a campanha, Celina tem reafirmado os investimentos feitos na saúde desde que assumiu o governo, a defesa da mulher e obras de zeladoria, por meio do programa GDF Na Sua Porta, lançado no dia de sua posse.

Resultados

Na quarta rodada do levantamento, os entrevistados foram questionados sobre como avaliam a gestão de Celina Leão. Do total, 7,3% consideraram a administração ótima; 19,7% boa e 30,7% regular. Entre os que veem problemas, 7,6% avaliaram o governo como ruim; e 26,5% como péssimo. Já 8,2% não souberam avaliar.

Na rodada anterior, 7% dos entrevistados classificaram o governo como ótimo e 22,6% como bom. Outros 35,1% avaliaram a gestão como regular, enquanto 8,6% a consideraram ruim e 19,7%, péssima.

A pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política ouviu 1.132 pessoas com 16 anos ou mais em 31 diferentes regiões administrativas. O levantamento foi feito pessoalmente entre os dias 17 e 19 de setembro de 2026, com margem de erro de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-03622/2026.

Paralelamente à campanha, Celina tem atuado nas negociações para viabilizar um empréstimo de até R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), destinado à capitalização do Banco de Brasília (BRB), após as operações fraudulentas com o Banco Master no governo Ibaneis. A negociação havia sido firmada em uma audiência de conciliação mediada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), mas vem enfrentando obstáculos desde então. Na última semana, Celina apresentou uma petição no STF na qual afirmou que as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), feitas em um comício em Ceilândia, evidenciariam que as resistências à operação teriam natureza política.







