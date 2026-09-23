Fábio Félix lidera disputa para deputado federal no DF, mostra Correio/Opinião

A pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, publicada hoje, trouxe um levantamento espontâneo de intenções de voto para o cargo de deputado federal. O resultado mostrou o distrital Fábio Félix (PSol) em primeiro lugar na disputa, com 3,98%. É a primeira vez que o parlamentar concorre a uma cadeira na Câmara dos Deputados.

O levantamento foi realizado presencialmente em 31 regiões administrativas, com 1.132 eleitores com 16 anos ou mais A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-03622/2026. Confira ao lado os números arredondados.

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Deputados_DF (foto: Deputados_DF)

Na pesquisa anterior, divulgada dia 3 de setembro, Félix apareceu em quarto lugar, com 2,3%. Na sequência, vem o deputado federal Rafael Prudente (MDB), com 2,74%. Ele havia ficado em primeiro, com 3,7%, de acordo com o levantamento anterior.

Em terceiro lugar, aparece o deputado federal Júlio César (Republicanos), com 2,21%, na última pesquisa figurou com 2,6% das intenções de voto. O senador Izalci Lucas (PL) é o quarto colocado no levantamento, com 2,03%. Na pesquisa anterior, ele havia ficado em décimo, com 0,5%. O quinto lugar ficou com Alberto Fraga (PL), com 1,94%, mesma posição ocupada no levantamento divulgado em 3 de setembro, onde figurou com 1,6%. O sexto lugar é do deputado federal Fred Linhares (Republicanos), com 1,41%. No levantamento anterior, Fred havia ficado em segundo, com 3% das intenções de voto.

No sétimo lugar, vem Rodrigo Rollemberg (PSB), com 0,97%, que havia ocupado o sexto lugar anteriormente, com 1,1%. O oitavo lugar é de Reginaldo Veras (PV), com 0,80%. Veras não havia aparecido no último levantamento. O ex-governador Agnello Queiroz (PT), o deputado distrital Thiago Manzoni (PL) e a suplente de deputada federal Ruth Venceremos aparecem empatados com Veras, todos com 0,80%.

O ex-administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalvan (União) aparece na sequência com 0,71%, seguido por França (Podemos), que vem com 0,62%. Agaciel Maia (PL) e Zé Humberto (MDB) aparecem empatados com 0,53%. O ex-secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar (União) figura na pesquisa com 0,35% das intenções de voto.

Legendas e federações

Além das intenções de voto espontâneas, a pesquisa calculou o peso de cada partido ou federação na intenção espontânea para a bancada federal no DF e quantas das oito vagas cada um levaria segundo as regras do TSE. O PL ficaria com três vagas, somando 21,4% das citações nominais.

O Republicanos viria em segundo lugar, com duas vagas e 15,4% das citações. A federação PSol/Rede levaria uma vaga, com 15,4%, assim como o MDB, com 14%. A federação PT/PC do B/PV também conquistaria uma cadeira na Câmara Federal, com 12%. Pela mesma regras, os demais partidos e federações não levariam vagas.











