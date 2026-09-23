Correio/Opinião: Michelle e Leila seguem à frente para o Senado, mas Bia e Érika avançam

O plenário do Senado Federal, palco da renovação de dois terços das cadeiras nas eleições de 2026 - (crédito: Jefferson Rudy/Wikimedia Commons)

Se a eleição fosse hoje, as candidatas Michelle Bolsonaro (PL) e Leila do Vôlei (PDT) seriam eleitas senadoras para representar o Distrito Federal na legislatura 2027-2034. É o que indica a pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, que foi a campo entre 17 e 19 de setembro, ouvindo 1.132 eleitores de forma presencial em 31 das 33 regiões administrativas do DF. No consolidado, considerando o primeiro e o segundo votos, a ex-primeira-dama do Brasil soma 22,2% das intenções de votos. Leila, que concorre à reeleição, alcança 17,6%.

Mas ainda faltam 12 dias para o pleito e o cenário, de acordo com a consulta estimulada, está equilibrado. Leila, Bia Kicis (PL) e Érika Kokay (PT) estão com percentuais com diferenças próximas à margem de erro, que é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Bia chegou a 15%, e Kokay está com 13,9%.

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Pesquisa_Senado_previa (foto: Pesquisa_Senado_previa)

O desembargador aposentado Sebastião Coelho (Novo) tem 2,1%; Ronaldo Fonseca (PSD), 1,8%; Professor Guilherme Amorim (UP), 1,2%; Guto Felício dos Santos (PSDB), 0,7; Zanata (PSTU), 0,5; David Horn (PCO), 0,4%; Tiago (Agir), 0,4%; e Marley (Avante), 0,2%. Entre os entrevistados, 10,6% disseram que votaram em branco ou nulo e 13,2% estão indecisos.

Surpresas

Na consulta espontânea, que indica os votos mais consolidados, o cenário aparece mais embolado. Michelle Bolsonaro tem 14,9%; Leila do Vôlei, 9,8%; Bia Kicis, 9,6% e Érika Kokay, 8%. Mas a disputa está indefinida também pelo número de indecisos, o que significa que pode provocar surpresas nos momentos finais. Na consulta espontânea, 38,8% não sabem em quem vão votar para o Senado, e 8,1% não escolheram o segundo voto. Outros 8,5% vão optar pelo branco ou nulo.

Leila do Vôlei leva vantagem em relação a Bia e Kokay por ter a menor rejeição entre as candidatas que lideram a corrida ao Senado. A ex-atleta olímpica tem 13,3% de rejeição. Bia soma 14,2%. Michelle e Kokay polarizam a rejeição, como seus partidos em âmbito nacional: 30,9% disseram que não votariam na ex-primeira-dama de jeito nenhum e 30,1% não optariam pela petista.

"Michelle Bolsonaro tem a primeira vaga do Senado pelo Distrito Federal encaminhada: 22,2% das urnas, contra 21,0% em agosto. A briga está na segunda vaga, e ela ganhou uma competidora nova. Bia Kicis saltou de 11,6% para 15,0% e encostou em Leila do Vôlei, que tem 17,6%. Erika Kokay aparece com 13,9%. Em agosto, a Bia era a quarta colocada", afirma Alexandre Garcia, estatístico e CEO do Opinião Inteligência Política.