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Obituário: 28 funerais nesta terça-feira (22/9); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 22 de setembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (22/9):

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Cemitério Campo da Esperança

Ahmad Santos Khalifa, 29 anos
Cecilia Pitel, 94 anos
Damazio Alves de Oliveira, 76 anos
Daniele de Souza Baricelli, 46 anos
Davi Gomes Araujo, 71 anos
Edmee Lutz Pinheiro Pinto, 67 anos
Ivone Izaltina Maciel Araújo, 71 anos
João Marcus Araújo Gomes Silva, 25 anos
José Evaristo Alves, 81 anos
José Fernandes Jales, 86 anos
Julio Francisco da Silva, 87 anos
Laercio de Souza, 87 anos
Lucia Emilia Veras Muniz, 94 anos
Luiz de Souza Rodrigues, 57 anos
Maria Fátima Lisboa, 73 anos
Moacyr Araújo Conceição, 65 anos
Pedro Lopes Machado, 82 anos
Sonia Maria Dunschee de Abranches Carneiro, 74 anos
Suely de Fátima Caixeta Guimarães, 62 anos

Cemitério do Gama

Francisco de Assis Santana, 70 anos

Cemitério de Planaltina

Antonia Amelia Barbosa, 90 anos
Manoel de Oliveira Duarte, 80 anos
Maria Francisca da Conceição, 89 anos

Jardim Metropolitano

Augusto Nicolau dos Santos, 84 anos (cremação)
Iris Brito Oliveira, 82 anos
Helton de Andrade, 70 anos
Thiago de Melo Bernardes, 46 anos
Luis Enrique Sclocco, 79 anos

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/09/2026 18:30
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