Obituário: 28 funerais nesta terça-feira (22/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (22/9):

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Cemitério Campo da Esperança

Ahmad Santos Khalifa, 29 anos

Cecilia Pitel, 94 anos

Damazio Alves de Oliveira, 76 anos

Daniele de Souza Baricelli, 46 anos

Davi Gomes Araujo, 71 anos

Edmee Lutz Pinheiro Pinto, 67 anos

Ivone Izaltina Maciel Araújo, 71 anos

João Marcus Araújo Gomes Silva, 25 anos

José Evaristo Alves, 81 anos

José Fernandes Jales, 86 anos

Julio Francisco da Silva, 87 anos

Laercio de Souza, 87 anos

Lucia Emilia Veras Muniz, 94 anos

Luiz de Souza Rodrigues, 57 anos

Maria Fátima Lisboa, 73 anos

Moacyr Araújo Conceição, 65 anos

Pedro Lopes Machado, 82 anos

Sonia Maria Dunschee de Abranches Carneiro, 74 anos

Suely de Fátima Caixeta Guimarães, 62 anos

Cemitério do Gama

Francisco de Assis Santana, 70 anos

Cemitério de Planaltina

Antonia Amelia Barbosa, 90 anos

Manoel de Oliveira Duarte, 80 anos

Maria Francisca da Conceição, 89 anos

Jardim Metropolitano

Augusto Nicolau dos Santos, 84 anos (cremação)

Iris Brito Oliveira, 82 anos

Helton de Andrade, 70 anos

Thiago de Melo Bernardes, 46 anos

Luis Enrique Sclocco, 79 anos