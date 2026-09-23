Max Maciel lidera disputa pela CLDF, mostra pesquisa Correio/Opinião

Candidato à reeleição, o distrital tem como principal bandeira o transporte público - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Na quarta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política, Max Maciel (Psol) apareceu entre os candidatos mais citados para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), com 2,3% das intenções devoto na consulta espontânea — quando nenhuma opção é apresentada pelo entrevistador. Candidato à reeleição, o distrital tem como principal bandeira o transporte público.

Também candidatos à reeleição, os distritais Jaqueline Silva (MDB) e Chico Vigilante (PT) apareceram empatados, com 2,03% das intenções de voto cada. Em seguida, Eduardo Pedrosa (União), cotado para disputar a presidência da CLDF caso seja reeleito, registrou 1,68%. Deputado Distrital (foto: Reprodução)

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Joaquim Roriz Neto (PL), Robério Negreiros (Pode) e, pela primeira vez no levantamento, Léo Goleiro (PP) ficaram empatados,com 1,5% das intenções de voto. Em oitavolugar, o atual vice-presidente da CLDF, Ricardo Vale (PT), apareceu com 1,15%.

Logo atrás, também empatados, Cláudio Abrantes (União), ex-secretário de Cultura; e Pepa (PP), atual líder do governo na Câmara Legislativa, registraram 1,06%.

O levantamento foi realizado presencialmente em 31 regiões administrativas, com 1.132 eleitores com 16 anos ou mais A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa foi registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF03622/2026.

Força dos blocos

Além de apontar os candidatos a deputado distrital mais citados, o levantamento contabilizou as citações nominais por partido ou federação e estimou a distribuiçãodas 24 cadeiras da CLDF a partir desses percentuais e das regras eleitorais determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A federação União Progressista, formada por União e PP, concentrou 21,2% das citações nominais e, nesse cenário, alcançaria sete cadeiras na Câmara Legislativa. A federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV, teve 13,2% das citações e ficaria com quatro vagas.

MDB e PL apareceram na sequência, com11,2% e 10,3% das citações, respectivamente, e projetariam três cadeiras cada. Republicanos e a federação PSol/Rede registraram 8,2% e 7,1% das citações e ficariam, cada um, com duas vagas.

Podemos, Mobiliza e PSD, com 5,9%, 5,5%e 4,6% das citações respectivamente, completariam a projeção, com uma cadeira cada.