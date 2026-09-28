Obituário: 32 funerais nesta segunda-feira (28/9); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (28/9):

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Campo da Esperança

Angelina Gomes de Oliveira, 84 anos

Carlos Alberto Azevedo, 78 anos

Ivanete Caetano de Farias, 84 anos

João Edson de Freitas Filho, 71 anos

Leonídia Pereira dos Santos, 98 anos

Lino Pereira de Melo, 88 anos

Marcos Antônio Antunes Renno, 71 anos

Marlene Rodrigues Bomtempo, 69 anos

Paulo César de Freitas, 76 anos

Vilson Martins, 93 anos

Wadite Antônio de Oliveira, 87 anos

Wildismeire Alves Gomes, 55 anos

Yacy Collares da Motta, 89 anos

Taguatinga

Adauto José da Silva, 70 anos

Arciolando Marques Soares, 62 anos

Denise Stefano Ferreira, 36 anos

Hilda da Silva Santos, 86 anos

Paulo Roberto Barbosa Pereira, 43 anos

Raimundo Enéas da Silva Filho, 67 anos

Sebastiana Maria da Silva, 89 anos

Gama

Antônia Braga da Silva, 89 anos

Judite Correia de Souza, 81 anos

Maria Izabel Soares de Sousa, 60 anos

Pedro Henrique Guedes de Holanda, 35 anos

Planaltina

Josefa Soares Germano, 79 anos

Brazlândia

Maria Rodrigues de Sousa, 87 anos

Sobradinho

Josemario de Souza Gonçalves, 44 anos

Leila Caetano Rodrigues, 62 anos

Jardim Metropolitano

Aurora Santos Brenhosa, 6 anos

Caio César Farias Izidro, 35 anos

Jurema Teixeira de Freitas, 96 anos

Ana Clara Ribeiro Araújo Correia, 17 anos



