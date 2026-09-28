Obituário: 32 funerais nesta segunda-feira (28/9); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (28/9):
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Campo da Esperança
Angelina Gomes de Oliveira, 84 anos
Carlos Alberto Azevedo, 78 anos
Ivanete Caetano de Farias, 84 anos
João Edson de Freitas Filho, 71 anos
Leonídia Pereira dos Santos, 98 anos
Lino Pereira de Melo, 88 anos
Marcos Antônio Antunes Renno, 71 anos
Marlene Rodrigues Bomtempo, 69 anos
Paulo César de Freitas, 76 anos
Vilson Martins, 93 anos
Wadite Antônio de Oliveira, 87 anos
Wildismeire Alves Gomes, 55 anos
Yacy Collares da Motta, 89 anos
Taguatinga
Adauto José da Silva, 70 anos
Arciolando Marques Soares, 62 anos
Denise Stefano Ferreira, 36 anos
Hilda da Silva Santos, 86 anos
Paulo Roberto Barbosa Pereira, 43 anos
Raimundo Enéas da Silva Filho, 67 anos
Sebastiana Maria da Silva, 89 anos
Gama
Antônia Braga da Silva, 89 anos
Judite Correia de Souza, 81 anos
Maria Izabel Soares de Sousa, 60 anos
Pedro Henrique Guedes de Holanda, 35 anos
Planaltina
Josefa Soares Germano, 79 anos
Brazlândia
Maria Rodrigues de Sousa, 87 anos
Sobradinho
Josemario de Souza Gonçalves, 44 anos
Leila Caetano Rodrigues, 62 anos
Jardim Metropolitano
Aurora Santos Brenhosa, 6 anos
Caio César Farias Izidro, 35 anos
Jurema Teixeira de Freitas, 96 anos
Ana Clara Ribeiro Araújo Correia, 17 anos