Gestão de Celina Leão é aprovada por 46,2%, mostra pesquisa Correio/Opinião

A aprovação da gestão de Celina Leão (PP) voltou a subir, segundo a quinta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política. No levantamento anterior, divulgado em 23 de setembro, a governadora registrava 43,2% de aprovação e 43,2% de desaprovação. Desta vez, o índice de aprovação chegou a 46,2%, enquanto 40% dos eleitores desaprovaram a administração. Outros 2,4% não responderam e 11,4% não souberam avaliar a gestão.



Embora seja sucessora de Ibaneis Rocha (MDB), Celina tem buscado associar sua trajetória à do ex-governador Joaquim Roriz, com quem iniciou a carreira política e de quem recebeu apoio na eleição para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em 2010. Em agosto deste ano, a candidata à reeleição ao Palácio do Buriti se reuniu com um grupo de ex-secretários de Roriz com o objetivo de discutir propostas para o plano de governo.



Com a saída de José Roberto Arruda (PSD) da disputa pelo Governo do Distrito Federal, Celina passou a receber apoio de outras siglas. O diretório regional do Avante no DF formalizou apoio à governadora logo depois do indeferimento da candidatura do ex-governador. O presidente da legenda, o ex-senador Gim Argello, justificou a decisão pelo cumprimento de compromissos e relatou ter tido um desentendimento com Arruda durante a campanha.



O PSD, partido de Arruda, também declarou apoio oficial a Celina Leão. A legenda afirmou que pretende contribuir para o fortalecimento das políticas públicas nas áreas de saúde, educação e segurança ao apoiar a candidata. Ao reforçar apoio à reeleição de Celina, o presidente do PSD-DF, Paulo Octávio, descreveu a candidata como uma mulher trabalhadora e dedicada a Brasília.



Na reta final da campanha, Celina aposta na união entre os candidatos da coligação Propósito e Ação — formada por Republicanos, MDB, Podemos, PL, DC, Mobiliza, Democrata, PRD, Solidariedade, União e PP. Além de participar da campanha conjunta de Bia Kicis (PL) e Michelle Bolsonaro (PL) ao Senado, a governadora se reuniu, na última semana de campanha, com candidatos da coligação. “Eu queria que vocês entendessem que não serão todos que vão chegar, mas, se nós chegarmos, todos vocês chegarão conosco”, disse Celina na ocasião.



A candidata pediu aos aliados que distribuíssem santinhos com a chamada “cola” para o dia da votação, incluindo os números dela e das duas candidatas ao Senado, como forma de reforçar a dobradinha eleitoral. “Aquela pessoa que pegar o seu santinho que não quiser votar em mim, ela vai riscar e vai votar em um número de outro. Mas aquele indeciso que não souber em quem votar, quando você pedir, ele vai votar em mim. E isso é a diferença entre a vitória”, afirmou.

Pesquisa APROVAÇÃO DA GOVERNADORA (foto: Valdo Virgo)

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Resultados

Na quinta rodada do levantamento, os entrevistados foram questionados sobre como avaliam a gestão de Celina Leão. Do total, 5,8% consideraram a administração ótima; 23,6% boa; e 33% regular. Entre os que veem problemas, 9,1% avaliaram o governo como ruim; e 21,1% como péssimo. Já 7,3% não souberam avaliar.



Na rodada anterior, 7,3% dos entrevistados classificaram o governo como ótimo e 19,7% como bom. Outros 30,7% avaliaram a gestão como regular, enquanto 7,6% a consideraram ruim e 26,5%, péssima. Dos eleitores ouvidos, 8,2% não souberam avaliar.



A pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política ouviu 1.225 pessoas com 16 anos ou mais em 31 diferentes regiões administrativas. O levantamento foi feito pessoalmente entre os dias 26 e 28 de setembro de 2026, com margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos e confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-00922/2026.