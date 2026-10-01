Obituário: 40 funerais nesta quinta-feira (1º/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (1º/10):
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Campo da Esperança
Abiaci Rodrigues de Sousa Santana, 91 anos
Alexandre de Souza Heinen Santos, 26 anos
Amilton Almeida Ribeiro, 46 anos
Cauã Damião de Sousa, 20 anos
César Sérgio Vila Arrozarena, 50 anos
Coracy Bevilacqua de Paula Costa, 82 anos
Dalbertom Caselato, 81 anos
Dionir Faria dos Santos, 63 anos
Francisco Lustosa, 68 anos
Imailde da Silva Oliveira, 70 anos
João Amâncio de Queiroz Neto, 87 anos
José Janduy Fernandes, 90 anos
Lolita Guerini Bagustti, 81 anos
Maria Lenira de Oliveira Soledade, 94 anos
Maria Lindalva Martins da Silva, 90 anos
Taguatinga
Elisabeth da Silva Magalhães, 67 anos
Famir Camilo de Sousa, 48 anos
Filomena Maria Ribeiro Feitosa, 85 anos
José Dias de Alecrim, 77 anos
José Raimundo da Silva Dutra, 75 anos
Maria de Lourdes Araújo de Carvalho, 72 anos
Maria de Lourdes de Morais, 76 anos
Maria de Lourdes Santos Nascimento, 73 anos
Maria Socorro Ferreira do Nascimento, 65 anos
Matheus Sousa Zanela, 31 anos
Sandro Bonifácio Rodrigues, 64 anos
Gama
Doralice Corte de Paiva, 65 anos
Gustavo Batista Bezerra Araújo Freire, 36 anos
Sebastião de Araújo Barretos, 78 anos
Planaltina
Alailton Maurício Mafra, 57 anos
Artur Lourenço Silva, menos de 1 ano
Brazlândia
Kemli Bittar, 60 anos
Noemi Fernandes dos Santos
Sobradinho
Edmeia Graça S. Gomes Costa, 72 anos
Olavo José de Oliveira, 91 anos
Jardim Metropolitano
Maria da Cruz Pereira da Silva, 34 anos
José Manoel Damaceno, 67 anos
Fátima Lúcia dos Santos Teixeira, 63 anos (cremação)
Nailza Gama da Silva Rodrigues, 65 anos (cremação)
Benedita de Figueiredo e Souza, 94 anos (cremação)