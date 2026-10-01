Obituário: 40 funerais nesta quinta-feira (1º/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (1º/10):

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Campo da Esperança

Abiaci Rodrigues de Sousa Santana, 91 anos

Alexandre de Souza Heinen Santos, 26 anos

Amilton Almeida Ribeiro, 46 anos

Cauã Damião de Sousa, 20 anos

César Sérgio Vila Arrozarena, 50 anos

Coracy Bevilacqua de Paula Costa, 82 anos

Dalbertom Caselato, 81 anos

Dionir Faria dos Santos, 63 anos

Francisco Lustosa, 68 anos

Imailde da Silva Oliveira, 70 anos

João Amâncio de Queiroz Neto, 87 anos

José Janduy Fernandes, 90 anos

Lolita Guerini Bagustti, 81 anos

Maria Lenira de Oliveira Soledade, 94 anos

Maria Lindalva Martins da Silva, 90 anos

Taguatinga

Elisabeth da Silva Magalhães, 67 anos

Famir Camilo de Sousa, 48 anos

Filomena Maria Ribeiro Feitosa, 85 anos

José Dias de Alecrim, 77 anos

José Raimundo da Silva Dutra, 75 anos

Maria de Lourdes Araújo de Carvalho, 72 anos

Maria de Lourdes de Morais, 76 anos

Maria de Lourdes Santos Nascimento, 73 anos

Maria Socorro Ferreira do Nascimento, 65 anos

Matheus Sousa Zanela, 31 anos

Sandro Bonifácio Rodrigues, 64 anos

Gama

Doralice Corte de Paiva, 65 anos

Gustavo Batista Bezerra Araújo Freire, 36 anos

Sebastião de Araújo Barretos, 78 anos

Planaltina

Alailton Maurício Mafra, 57 anos

Artur Lourenço Silva, menos de 1 ano



Brazlândia

Kemli Bittar, 60 anos

Noemi Fernandes dos Santos

Sobradinho

Edmeia Graça S. Gomes Costa, 72 anos

Olavo José de Oliveira, 91 anos



Jardim Metropolitano

Maria da Cruz Pereira da Silva, 34 anos

José Manoel Damaceno, 67 anos

Fátima Lúcia dos Santos Teixeira, 63 anos (cremação)

Nailza Gama da Silva Rodrigues, 65 anos (cremação)

Benedita de Figueiredo e Souza, 94 anos (cremação)