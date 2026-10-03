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VIOLÊNCIA

Dono de restaurante é morto com três tiros na cabeça

O crime ocorreu dentro do estabelecimento em Taguatinga. Autor do crime está foragido

Moisés Ribeiro de Araújo, dono do Restaurante Gordeixos: momento do crime foi flagrado por câmeras de segurança - (crédito: Arquivo Pessoal/Material cedido ao Correio)
Moisés Ribeiro de Araújo, dono do Restaurante Gordeixos: momento do crime foi flagrado por câmeras de segurança - (crédito: Arquivo Pessoal/Material cedido ao Correio)

O empresário Moisés Ribeiro de Araújo, dono do Restaurante Gordeixos, na Praça do Bicalho, em Taguatinga, foi assassinado neste sábado (3/9), com três tiros na cabeça dentro do próprio estabelecimento. O crime ocorreu por volta das 12h40. No momento dos disparos, havia sete funcionários no local e três mesas com alguns clientes que chegaram para o almoço. O autor do crime está foragido.

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Segundo Cassyo Paulo de Lima Santos, 18 anos, que trabalha há dois meses como ajudante na pizzaria do restaurante, ele e os colegas ouviram os tiros, correram até o salão e virão o chefe caído em uma poça de sangue. "O Moisés era uma pessoa sensacional, muito parceiro dos funcionários, estamos desolados e em choque. Ele vivia esse restaurante o tempo todo, era alegre, feliz, extrovertido e muito humano. Não consigo acreditar que vimos isso acontecer", disse.

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Cassyo lembrou também que o restaurante funciona diariamente das 16h às 23h, de segunda a sexta-feira, e nos finais de semana abre por volta das 11h da manhã, e Moisés sempre esteve presente no local.

Abalada também está Michelle Louise Marcolin, 40 anos, ela é esposa do cozinheiro do Gordeixos, Rodrigo Dias Gonçalves, 43, e conhecia bem a rotina de Moisés. "Estou completamente chocada, conheço o Moisés há 11 anos, desde que meu esposo trabalha para ele. Não dá para entender como uma pessoa como o Moisés pode ter morrido dessa maneira. Ele se dava muito bem com todo mundo. Quando me ligaram para avisar sobre o tiroteio eu quase morri também. Isso tudo é muito difícil de entender", desabafa.

O motoboy Arnaldo Macedo, 43, conhece Moisés há 20 anos e também se disse chocado com o crime. "Trabalhamos juntos desde quando ele era encarregado neste restaurante. Há 11 anos ele comprou o Gordeixos aqui e continuamos trabalhando juntos, somos amigos. O que posso dizer com certeza é que ele não tinha inimigos, não tinha problema com ninguém", disse.

Surpreendidos pela tragédia, o casal David Cardoso, 38 anos e Carla Cardoso, 40, amigos de Moisés há uma década, estava em uma festa neste sábado quando recebeu a notícia sobre a morte do amigo. "Estamos abalados com esse crime. Estávamos em um casamento, minha esposa está grávida e se sentiu mal. Não dá para acreditar nisso. O Moisés é nosso amigo, uma pessoa que vivia da academia para esse restaurante, se dava bem com todo mundo, não consigo entender o motivo para essa barbárie. Mas espero que a polícia prenda o autor do crime ainda em flagrante", comentou.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil do Distrito Federal, a linha de investigação é de a vítima possivelmente teria um caso com a companheira do autor do crime. O caso está sendo investigado pela 17ª Delegacia de Polícia de Taguatinga.

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Laezia Bezerra

Repórter

Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Laezia Bezerra e Darcianne Diogo
postado em 03/10/2026 18:52 / atualizado em 03/10/2026 21:49
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