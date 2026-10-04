Kiko Caputo vota no Lago Sul e afirma ter cumprido seu dever na campanha

Candidato a governador do Distrito Federal pelo Novo, Kiko Caputo votou na manhã deste domingo (4/10), no Colégio Mackenzie, no Lago Sul. Ele chegou ao local às 11h e encontrou a seção eleitoral cinco minutos depois. Caputo concluiu a votação às 11h06 e, na saída, afirmou estar otimista com o resultado do pleito.

Ao comentar a expectativa para a apuração, o candidato afirmou que considera positiva a trajetória até a votação, independentemente do resultado das urnas. “Agora está nas mãos de Deus e dos eleitores. O mais importante é chegar no final dessa jornada. É uma jornada muito dura, não é fácil você submeter seu nome ao escrutínio público”, declarou.

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Caputo disse ainda deixar a disputa com a sensação de dever cumprido por ter apresentado suas propostas aos eleitores do Distrito Federal. “Chegar no final com o coração leve, com a sensação de dever cumprido, de ter participado desse processo democrático, de ter me colocado como uma opção para o Distrito Federal e ter apresentado muitas propostas que eu acredito que podem mudar a realidade do nosso povo aqui e tornar a vida muito melhor. Então, o saldo é altamente positivo, independente do resultado”, afirmou.

Questionado sobre uma eventual disputa de segundo turno, caso não esteja entre os candidatos, Caputo afirmou que seguirá a decisão do partido. “Eu tenho minhas convicções pessoais, mas eu me rendo ao que o partido definir”, disse. Para o restante do domingo, o candidato afirmou que pretende descansar após uma campanha intensa, almoçar com a família, assistir televisão e acompanhar a apuração de casa. Antes disso, disse que iria ao culto.

Serviço

A votação ocorre até às 17h, pelo horário de Brasília, deste domingo (4/10). O eleitor deve comparecer ao local indicado pela Justiça Eleitoral e apresentar um documento oficial com foto. O e-Título também pode ser usado para identificação, desde que o eleitor esteja com a foto cadastrada no aplicativo.

É permitido levar uma “colinha” com os números dos candidatos, desde que utilizada de forma individual e silenciosa. No dia da eleição, não é permitido fazer propaganda de candidatos ou partidos, distribuir material de campanha, realizar comícios ou promover manifestação coletiva de preferência por candidato ou legenda. A manifestação individual e silenciosa do eleitor, como o uso de camiseta, adesivo ou broche, é permitida.