Crônica: Temporada de renovação democrática

Dizem que quando mandacaru "fulora" na cerca é sinal de que a chuva chega no sertão. Assim cantou o nosso Rei do Baião, Luiz Gonzaga, e assim aconteceu no fim de semana passado, na porta da minha casa. A planta típica do sertão floriu com uma dezena de lindas e enormes flores brancas. Eu me lembrei com nostalgia da primeira vez que fotografei e vi aquela beleza toda. A chuva nem era tão forte, mas foi o suficiente para fazer desabrocharem as pétalas, iluminadas pelo luar.

Tirei fotos, admirei de novo a planta. Neste nosso Cerrado castigado, é uma esperança de renovação que chega com a estação chuvosa. Estávamos sufocados pela seca, como sempre ocorre nesta época do ano. A umidade baixa nos castigava e ganhou como aliada um calor insuportável.

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Começa uma nova etapa democrática, e vi esse encontro com a flor do mandacaru como um sinal. Em primeiro ou segundo turno, as unidades da Federação passam a acertar as contas com seu destino político nos próximos quatro anos. Apesar de as eleições majoritárias chamarem mais a atenção e drenarem a energia do eleitor, o destino está consolidado nas escolhas feitas para o Legislativo.

Talvez sejam os votos mais difíceis. São muitos os candidatos que se colocam nessa disputa, e o eleitor brasileiro, tradicionalmente, demora a decidir. Depois da escolha feita, porém, o esquecimento é rápido. Algumas semanas se passam, e a maior parte não sabe em quem votou.

Nesse cenário, fica difícil exercer seus direitos de cidadão. Como cobrar um candidato que você nem sabe quem é? Se essa é a nossa missão, estamos falhando. Falhamos também em comunicar aos eleitores seus direitos e deveres. É alto o desconhecimento sobre as duas vagas para o Senado este ano. Igualmente as escolhas para deputado distrital ou estadual.

Gostaria de propor um esforço: que essa fase que viveremos nas Casas do Povo seja acompanhada cada vez mais de perto. Guardem suas "colinhas", acompanhem os mandatos de seus candidatos, saibam o que está sendo discutido na Câmara Legislativa e no Congresso Nacional. Depois do voto, esse é mais um passo decisivo para exercer a cidadania.

Enquanto vejo a estação chuvosa chegar, sigo admirando os versos de Gonzagão, que em Asa Branca resumiu com poesia primorosa a vida no sertão. Quando a chuva cair de novo o verde dos teus olhos hão de espalhar pela plantação. "Eu te asseguro, não chore, não, viu / Que eu vortarei', viu, meu coração."