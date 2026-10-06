Obituário: 47 funerais nesta terça-feira (6/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (6/10):
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Campo da Esperança
Adonai de Jesus Batalha Fernandes, 71 anos
Andréa Cristina dos Santos, 56 anos
Antônio Chaves de Oliveira, 87 anos
Carolina Vieira, 52 anos
Eronicleia Ferreira de Santana, 50 anos
Fátima Maria de Freitas Mosqueira, 72 anos
João Batista Teixeira Pinto, 70 anos
Marcos Antônio Queiroga Nóbrega, 71 anos
Maria da Glória Lopes, 88 anos
Maria de Lourdes Cavalcanti de Arruda, 89 anos
Nilton Alves de Araújo, 53 anos
Paula Maria Barbosa, 68 anos
Rosilene Ponciano de Almeida, 57 anos
Sérgio Luiz Teixeira, 58 anos
Thalison Atanásio Portugal, menos de 1 ano
Taguatinga
Carlos Gutemberg Alves Bandeira, 48 anos
Francisco Alberto dos Santos, 64 anos
Irlene Pereira de Oliveira, 54 anos
Lázaro Gonçalves da Silva, 85 anos
Lívia Eloíse Costa de Holanda, menos de 1 ano
Luiz Souza, 88 anos
Lusenilde Coutinho da Cruz Martins, 67 anos
Mara Estela Furquim, 72 anos
Maria da Paz Pereira dos Santos, 71 anos
Osmari Demarque, 75 anos
Paulo José Alves Fernandes, 50 anos
Weverton Mikael Dias da Silva, 23 anos
Gama
Jerônimo Bezerra da Costa, 75 anos
Jorge Renan Guimarães dos Santos Martins, 33 anos
Levi Queiroz Santos, menos de 1 ano
Maria das Neves de Jesus, 65 anos
Maria Lúcia de Oliveira Santos, 70 anos
Paulo Pereira dos Santos, 55 anos
Rebeca Eloá Sampaio Pereira, menos de 1 ano
Reginaldo Pires da Silva, 48 anos
Vanderley Carvalho Cesário, 57 anos
Planaltina
Joaquim Augusto da Silva, 69 anos
Sobradinho
Ana Lídia de Souza Alves, menos de 1 ano
Anfilóquio Leão Bezerra, 79 anos
Jeannete de Passos Sales, 93 anos
José Carlos da Silva, 64 anos
Josué Brandão de Oliveira, 23 anos
Jardim Metropolitano
Alda Gomes da Silva, 82 anos (cremação)
Alexis Rafael Sanchez, 52 anos (cremação)
Ana Lúcia Amaral de Paula, 67 anos (cremação)
Joana Carneiro dos Santos, 103 anos
Ravi Lucca, menos de 1 ano