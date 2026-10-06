Obituário: 47 funerais nesta terça-feira (6/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (6/10):

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Campo da Esperança

Adonai de Jesus Batalha Fernandes, 71 anos

Andréa Cristina dos Santos, 56 anos

Antônio Chaves de Oliveira, 87 anos

Carolina Vieira, 52 anos

Eronicleia Ferreira de Santana, 50 anos

Fátima Maria de Freitas Mosqueira, 72 anos

João Batista Teixeira Pinto, 70 anos

Marcos Antônio Queiroga Nóbrega, 71 anos

Maria da Glória Lopes, 88 anos

Maria de Lourdes Cavalcanti de Arruda, 89 anos

Nilton Alves de Araújo, 53 anos

Paula Maria Barbosa, 68 anos

Rosilene Ponciano de Almeida, 57 anos

Sérgio Luiz Teixeira, 58 anos

Thalison Atanásio Portugal, menos de 1 ano

Taguatinga

Carlos Gutemberg Alves Bandeira, 48 anos

Francisco Alberto dos Santos, 64 anos

Irlene Pereira de Oliveira, 54 anos

Lázaro Gonçalves da Silva, 85 anos

Lívia Eloíse Costa de Holanda, menos de 1 ano

Luiz Souza, 88 anos

Lusenilde Coutinho da Cruz Martins, 67 anos

Mara Estela Furquim, 72 anos

Maria da Paz Pereira dos Santos, 71 anos

Osmari Demarque, 75 anos

Paulo José Alves Fernandes, 50 anos

Weverton Mikael Dias da Silva, 23 anos

Gama

Jerônimo Bezerra da Costa, 75 anos

Jorge Renan Guimarães dos Santos Martins, 33 anos

Levi Queiroz Santos, menos de 1 ano

Maria das Neves de Jesus, 65 anos

Maria Lúcia de Oliveira Santos, 70 anos

Paulo Pereira dos Santos, 55 anos

Rebeca Eloá Sampaio Pereira, menos de 1 ano

Reginaldo Pires da Silva, 48 anos

Vanderley Carvalho Cesário, 57 anos

Planaltina

Joaquim Augusto da Silva, 69 anos

Sobradinho

Ana Lídia de Souza Alves, menos de 1 ano

Anfilóquio Leão Bezerra, 79 anos

Jeannete de Passos Sales, 93 anos

José Carlos da Silva, 64 anos

Josué Brandão de Oliveira, 23 anos

Jardim Metropolitano

Alda Gomes da Silva, 82 anos (cremação)

Alexis Rafael Sanchez, 52 anos (cremação)

Ana Lúcia Amaral de Paula, 67 anos (cremação)

Joana Carneiro dos Santos, 103 anos

Ravi Lucca, menos de 1 ano