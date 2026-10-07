Obituário: 39 funerais nesta quarta-feira (7/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (7/10):





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Campo da Esperança

Ana Maria Alves de Franca, 64 anos

Antonio Moisés de Moura, 84 anos

Carlos Roberto de Sousa Ribeiro, 67 anos

Cristiano Paes de Castro, 54 anos

Daniel Luis da Silva, 66 anos

Fabiano Teixeira Ghisolei, 45 anos

Irma Maia Mesquita Martins, 80 anos

Julio Cesar Nunes, 70 anos

Marcos Antonio Queiroga Nóbrega, 71 anos

Maria José Farias Ferro, 74 anos

Larissa Barros Mendes Aguiar, menos de 1 ano

Nilba Matos Alves Branco, 80 anos

Olivia Miranda Souza, menos de 1 ano

Roberto Costa, 83 anos

Zelma de Oliveira Lopes, 87 anos

Taguatinga

Adagilza Pereira Fernandes, 84 anos

Antonio Sousa, 100 anos

Daniel Ferreira Gonçalves, 39 anos

Gilberto Constancio Lima, 67 anos

João Luiz de Freitas, 66 anos

Jorge Faria de Carvalho, 70 anos

José Bernardo da Silva, 82 anos

Maria Salvadora de Avila Teixeira, 68 anos

Miguel Sarraff, 52 anos

Osmundo Rodrigues Campos, 71 anos

Otaides Antonio Teixeira, 77 anos

Weverton Grusikski de Lima Filho, 42 anos

Gama

Joana Alves Pontes, 92 anos

Joao Xavier da Costa, 78 anos

Planaltina

Alexandre Rodrigues, 45 anos

Cristina Rodrigues Miranda, 48 anos

Luna Alves Maciel, menos de 1 ano

Ronaldo Fernandes Pereira, 66 anos

Sobradinho

Maria Lucia de Almeida, 77 anos

Jardim Metropolitano

José Raimundo Ferreira da Silva, 69 anos

Antônio Pereira de Lucena, 68 anos

Inácio Pereira dos Santos, 81 anos

Fábio Cardoso Barroso Bezerra, 43 anos (cremação)

Francisco Aureliano Douto, 92 anos (cremação)