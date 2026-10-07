Obituário: 39 funerais nesta quarta-feira (7/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (7/10):
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Campo da Esperança
Ana Maria Alves de Franca, 64 anos
Antonio Moisés de Moura, 84 anos
Carlos Roberto de Sousa Ribeiro, 67 anos
Cristiano Paes de Castro, 54 anos
Daniel Luis da Silva, 66 anos
Fabiano Teixeira Ghisolei, 45 anos
Irma Maia Mesquita Martins, 80 anos
Julio Cesar Nunes, 70 anos
Marcos Antonio Queiroga Nóbrega, 71 anos
Maria José Farias Ferro, 74 anos
Larissa Barros Mendes Aguiar, menos de 1 ano
Nilba Matos Alves Branco, 80 anos
Olivia Miranda Souza, menos de 1 ano
Roberto Costa, 83 anos
Zelma de Oliveira Lopes, 87 anos
Taguatinga
Adagilza Pereira Fernandes, 84 anos
Antonio Sousa, 100 anos
Daniel Ferreira Gonçalves, 39 anos
Gilberto Constancio Lima, 67 anos
João Luiz de Freitas, 66 anos
Jorge Faria de Carvalho, 70 anos
José Bernardo da Silva, 82 anos
Maria Salvadora de Avila Teixeira, 68 anos
Miguel Sarraff, 52 anos
Osmundo Rodrigues Campos, 71 anos
Otaides Antonio Teixeira, 77 anos
Weverton Grusikski de Lima Filho, 42 anos
Gama
Joana Alves Pontes, 92 anos
Joao Xavier da Costa, 78 anos
Planaltina
Alexandre Rodrigues, 45 anos
Cristina Rodrigues Miranda, 48 anos
Luna Alves Maciel, menos de 1 ano
Ronaldo Fernandes Pereira, 66 anos
Sobradinho
Maria Lucia de Almeida, 77 anos
Jardim Metropolitano
José Raimundo Ferreira da Silva, 69 anos
Antônio Pereira de Lucena, 68 anos
Inácio Pereira dos Santos, 81 anos
Fábio Cardoso Barroso Bezerra, 43 anos (cremação)
Francisco Aureliano Douto, 92 anos (cremação)