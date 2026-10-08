Obituário: 43 funerais nesta quinta-feira (8/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (8/10):

Campo da Esperança

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Afonso Alves dos Santos, 81 anos

Anália Cordeiro Leão Paula, 98 anos

Antonize Guimarães Viana, 77 anos

Aurora Pereira da Silva, 81 anos

Carlos Alberto Costa Dias, 59 anos

César Divino Almeida Brito, 72 anos

Cipriana Vieira da Silva, 66 anos

Cláudio David Sonntag, 72 anos

Daniel Miranda Correia, 75 anos

José Gomes Rodrigues, 78 anos

Laurinda Costa Vilas Boas, 98 anos

Lourdes Gomes Gonçalves, 82 anos

Luiz Alberto da Silva, 80 anos

Maria de Lourdes Oliveira da Silveira, 10 anos

Marluce de Sousa Monteiro, 83 anos

Rogério Antônio Moura Guedes, 66 anos

Sebastião Benício Torres, 86 anos

Taguatinga

Ademaur Gonçalves de Oliveira, 66 anos

Helena Maria dos Reis Rosa, 87 anos

Júlio César Gonçalves, 73 anos

Maria Alves, 85 anos

Maria Conceição da Silva, 81 anos

Maria das Neves Ferreira Galiza, 76 anos

Maria do Socorro Oliveira, 80 anos

Maria Espíndola Lopes, 86 anos

Wilian Henrique Moreira Gomes, 29 anos

Gama

Eduardo Félix da Silva, 77 anos

Emerson Pacheco de Souza, 47 anos

Lucy Machado de Souza Camelo, 64 anos

Osvaldo Ferreira Souto Sobrinho, 69 anos

Rafael Silva de Morais, 47 anos

Valéria Maria da Silva, 44 anos

Planaltina

Deuseles Dias de Miranda, 64 anos

Izaltina Fernandes dos Santos, 97 anos

Maria Eloísa Batista Farias, 40 anos

Brazlândia

Antônio Pinto Guimarães Filho, 65 anos

Eleonor Alves dos Santos, menos de 1 ano

Sobradinho

Jadilson Menezes Machado, 59 anos

Maria da Paz Costa Lemos, 70 anos

Raimundo Soares de Moura, 50 anos

Jardim Metropolitano

Estevão Cordeiro Damacena, 70 anos

Sérgio Lopes, 84 anos (cremação)

Aparecido Tavares Mendes, 77 anos (cremação)