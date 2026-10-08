Obituário: 43 funerais nesta quinta-feira (8/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (8/10):
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Campo da Esperança
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Afonso Alves dos Santos, 81 anos
Anália Cordeiro Leão Paula, 98 anos
Antonize Guimarães Viana, 77 anos
Aurora Pereira da Silva, 81 anos
Carlos Alberto Costa Dias, 59 anos
César Divino Almeida Brito, 72 anos
Cipriana Vieira da Silva, 66 anos
Cláudio David Sonntag, 72 anos
Daniel Miranda Correia, 75 anos
José Gomes Rodrigues, 78 anos
Laurinda Costa Vilas Boas, 98 anos
Lourdes Gomes Gonçalves, 82 anos
Luiz Alberto da Silva, 80 anos
Maria de Lourdes Oliveira da Silveira, 10 anos
Marluce de Sousa Monteiro, 83 anos
Rogério Antônio Moura Guedes, 66 anos
Sebastião Benício Torres, 86 anos
Taguatinga
Ademaur Gonçalves de Oliveira, 66 anos
Helena Maria dos Reis Rosa, 87 anos
Júlio César Gonçalves, 73 anos
Maria Alves, 85 anos
Maria Conceição da Silva, 81 anos
Maria das Neves Ferreira Galiza, 76 anos
Maria do Socorro Oliveira, 80 anos
Maria Espíndola Lopes, 86 anos
Wilian Henrique Moreira Gomes, 29 anos
Gama
Eduardo Félix da Silva, 77 anos
Emerson Pacheco de Souza, 47 anos
Lucy Machado de Souza Camelo, 64 anos
Osvaldo Ferreira Souto Sobrinho, 69 anos
Rafael Silva de Morais, 47 anos
Valéria Maria da Silva, 44 anos
Planaltina
Deuseles Dias de Miranda, 64 anos
Izaltina Fernandes dos Santos, 97 anos
Maria Eloísa Batista Farias, 40 anos
Brazlândia
Antônio Pinto Guimarães Filho, 65 anos
Eleonor Alves dos Santos, menos de 1 ano
Sobradinho
Jadilson Menezes Machado, 59 anos
Maria da Paz Costa Lemos, 70 anos
Raimundo Soares de Moura, 50 anos
Jardim Metropolitano
Estevão Cordeiro Damacena, 70 anos
Sérgio Lopes, 84 anos (cremação)
Aparecido Tavares Mendes, 77 anos (cremação)