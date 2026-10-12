Obituário: 44 funerais nesta segunda-feira (12/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (12/10):

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Campo da Esperança

Adelino Lisboa Amaral, 94 anos

Afrânio Odilon de Paiva, 69 anos

Doralisse Maria de Mendonça, 96 anos

Elvira Seixas Cardoso, 99 anos

Eunice Souza de Moraes, 96 anos

Felipe Daniel Nonato da Silva Araújo, 36 anos

Francisca Grisoni de Melo, 84 anos

Francisco Tavares de Araújo, 95 anos

Geraldo Simões de Medeiros, 91 anos

Ildete da Silva Valério, 81 anos

Jorge Enilson Dutra Cantanhede, 53 anos

José Carlos Martins Pedroso, 62 anos

Jucara de Almeida Santoro, 94 anos

Norberto Theobaldo Schlichting, 79 anos

Pedro Ivo Moezia de Lima, 88 anos

Rubens Amorin Souto, 90 anos

Suely da Costa Maia Vizeu, 91 anos

Vilmar dos Reis de Lima, 56 anos





Taguatinga

Ademir da Silva e Silva, 46 anos

Danilo Alves Ferreira, 34 anos

Edna Resende de Moraes, 66 anos

Fábio Nery Pinto, 39 anos

Isabelle Freitas Campos, 21 anos

Israel Farias de Sousa, 27 anos

João Evangelista de Meneses, 60 anos

Laídes Gonçalves Lemes, 80 anos

Neli Luiza Campos, 92 anos

Paulo Celso da Silva, 58 anos

Pedro Paulo de Souza, 74 anos





Gama

Adriana Pereira de Almeida, 41 anos

Osana de Souza Alves, 98 anos

Raimundo Guedes da Silva, 91 anos

Raimundo Nonato Barros, 68 anos

Sílvia Maria Rolim, 86 anos

Sônia Lourenço Coelho Gonçalves, 66 anos

Wellington Moreira Matos, 59 anos





Planaltina

Francisco Washington de Lima, 71 anos

José da Conceição, 81 anos

Luza Pinto da Conceição, 89 anos





Sobradinho

Higor dos Santos da Silva, 21 anos

Paula Francinete de Oliveira, 93 anos





Jardim Metropolitano

Maria Luiza Laurentino Oliveira, menos de 1 ano

Valdemir Evaldo de Souza, 47 anos

José Raimundo Fragoso da Costa, 66 anos