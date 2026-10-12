Obituário: 44 funerais nesta segunda-feira (12/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (12/10):
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Campo da Esperança
Adelino Lisboa Amaral, 94 anos
Afrânio Odilon de Paiva, 69 anos
Doralisse Maria de Mendonça, 96 anos
Elvira Seixas Cardoso, 99 anos
Eunice Souza de Moraes, 96 anos
Felipe Daniel Nonato da Silva Araújo, 36 anos
Francisca Grisoni de Melo, 84 anos
Francisco Tavares de Araújo, 95 anos
Geraldo Simões de Medeiros, 91 anos
Ildete da Silva Valério, 81 anos
Jorge Enilson Dutra Cantanhede, 53 anos
José Carlos Martins Pedroso, 62 anos
Jucara de Almeida Santoro, 94 anos
Norberto Theobaldo Schlichting, 79 anos
Pedro Ivo Moezia de Lima, 88 anos
Rubens Amorin Souto, 90 anos
Suely da Costa Maia Vizeu, 91 anos
Vilmar dos Reis de Lima, 56 anos
Taguatinga
Ademir da Silva e Silva, 46 anos
Danilo Alves Ferreira, 34 anos
Edna Resende de Moraes, 66 anos
Fábio Nery Pinto, 39 anos
Isabelle Freitas Campos, 21 anos
Israel Farias de Sousa, 27 anos
João Evangelista de Meneses, 60 anos
Laídes Gonçalves Lemes, 80 anos
Neli Luiza Campos, 92 anos
Paulo Celso da Silva, 58 anos
Pedro Paulo de Souza, 74 anos
Gama
Adriana Pereira de Almeida, 41 anos
Osana de Souza Alves, 98 anos
Raimundo Guedes da Silva, 91 anos
Raimundo Nonato Barros, 68 anos
Sílvia Maria Rolim, 86 anos
Sônia Lourenço Coelho Gonçalves, 66 anos
Wellington Moreira Matos, 59 anos
Planaltina
Francisco Washington de Lima, 71 anos
José da Conceição, 81 anos
Luza Pinto da Conceição, 89 anos
Sobradinho
Higor dos Santos da Silva, 21 anos
Paula Francinete de Oliveira, 93 anos
Jardim Metropolitano
Maria Luiza Laurentino Oliveira, menos de 1 ano
Valdemir Evaldo de Souza, 47 anos
José Raimundo Fragoso da Costa, 66 anos