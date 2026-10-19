Obituário: 48 funerais nesta segunda-feira (19/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (19/10):

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Cemitério Campo da Esperança

Alda Gomes da Silva, 93 anos

Alminda Cirino da Silva, 74 anos

Angela Cardoso Rodrigues, 98 anos

Antônio José Lara de Rezende, 74 anos

Carlos Roberto Pinheiro da Gama, 70 anos

Cleonice Ferreira dos Santos Jordão, 68 anos

Duartina Severino Picone, 95 anos

Edite Martins Gomes Cruz, 60 anos

Flávio Acauã Souto, 88 anos

Francisco Itamar de Paulo, 65 anos

Genesco Moreira da Silva, 78 anos

Joselita Rodrigues da Mata Barbosa, 83 anos

Karla Wendy Bastos Costa de Lacerda, 61 anos

Luiz de Souza Quaresma, 92 anos

Luiz Oliveira de Sousa, 82 anos

Marcos Antônio Caixeta, 70 anos

Maria das Neves Dias da Silva, 65 anos

Maria Lídia Andrade Beirão, 90 anos

Paulo Roberto de Lima, 65 anos

Rene Godoy, 80 anos

Valmiro Simões Félix, 75 anos

Cemitério de Taguatinga

Alexandre Carvalho de Sousa, 16 anos

Elaine Emiliano Miranda, 43 anos

Francisco Rodrigues Lima, 60 anos

José Abel da Silva, 94 anos

Juracy Francisco da Silva, 64 anos

Márcia Batista Cardoso, 54 anos

Maria Alice Carlos Pinheiro, 75 anos

Maria do Carmo Silva Guimarães, 62 anos

Robervaldo Santos Brito, 53 anos

Wilson da Silva Brito, 50 anos

Cemitério do Gama

Joelci Santos, 71 anos

Manoel José Vieira, 54 anos

Maria das Graças Nóbrega do Nascimento Oliveira, 69 anos

Nelson Figueredo da Silva, 49 anos

Regina Abadia de Oliveira, 64 anos

Cemitério de Planaltina

Agmar da Silva Marinho, 46 anos

Alcides Martins de Oliveira, 86 anos

Carlos Cardoso de Morais, 59 anos

Cícero Pedro dos Santos, 94 anos

Leandro de Oliveira Leal, 38 anos

Cemitério de Brazlândia

Antônia Lucimar Quadro da Silva, 60 anos

Gleice Pereira Xavier da Silva, 54 anos

Cemitério de Sobradinho

Arlindo Fernandes Cavalcante, 84 anos

Etiene dos Santos Sousa Brandão, 49 anos

Maria de Carvalho Silva, 84 anos

Girleide da Silva, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Francisco Willian da Conceição Alves, 35 anos