Obituário: 48 funerais nesta segunda-feira (19/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (19/10):
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Cemitério Campo da Esperança
Alda Gomes da Silva, 93 anos
Alminda Cirino da Silva, 74 anos
Angela Cardoso Rodrigues, 98 anos
Antônio José Lara de Rezende, 74 anos
Carlos Roberto Pinheiro da Gama, 70 anos
Cleonice Ferreira dos Santos Jordão, 68 anos
Duartina Severino Picone, 95 anos
Edite Martins Gomes Cruz, 60 anos
Flávio Acauã Souto, 88 anos
Francisco Itamar de Paulo, 65 anos
Genesco Moreira da Silva, 78 anos
Joselita Rodrigues da Mata Barbosa, 83 anos
Karla Wendy Bastos Costa de Lacerda, 61 anos
Luiz de Souza Quaresma, 92 anos
Luiz Oliveira de Sousa, 82 anos
Marcos Antônio Caixeta, 70 anos
Maria das Neves Dias da Silva, 65 anos
Maria Lídia Andrade Beirão, 90 anos
Paulo Roberto de Lima, 65 anos
Rene Godoy, 80 anos
Valmiro Simões Félix, 75 anos
Cemitério de Taguatinga
Alexandre Carvalho de Sousa, 16 anos
Elaine Emiliano Miranda, 43 anos
Francisco Rodrigues Lima, 60 anos
José Abel da Silva, 94 anos
Juracy Francisco da Silva, 64 anos
Márcia Batista Cardoso, 54 anos
Maria Alice Carlos Pinheiro, 75 anos
Maria do Carmo Silva Guimarães, 62 anos
Robervaldo Santos Brito, 53 anos
Wilson da Silva Brito, 50 anos
Cemitério do Gama
Joelci Santos, 71 anos
Manoel José Vieira, 54 anos
Maria das Graças Nóbrega do Nascimento Oliveira, 69 anos
Nelson Figueredo da Silva, 49 anos
Regina Abadia de Oliveira, 64 anos
Cemitério de Planaltina
Agmar da Silva Marinho, 46 anos
Alcides Martins de Oliveira, 86 anos
Carlos Cardoso de Morais, 59 anos
Cícero Pedro dos Santos, 94 anos
Leandro de Oliveira Leal, 38 anos
Cemitério de Brazlândia
Antônia Lucimar Quadro da Silva, 60 anos
Gleice Pereira Xavier da Silva, 54 anos
Cemitério de Sobradinho
Arlindo Fernandes Cavalcante, 84 anos
Etiene dos Santos Sousa Brandão, 49 anos
Maria de Carvalho Silva, 84 anos
Girleide da Silva, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
Francisco Willian da Conceição Alves, 35 anos