Obituário: 40 funerais nesta terça-feira (20/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (20/10):
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Campo da Esperança
Cleuber Rodrigues dos Santos, 62 anos
Hilda Rodrigues do Nascimento, 91 anos
Irene Ordine Lopes Homem Del Rey, 83 anos
João Paulo Alves de Abreu Orsetti, menos de 1 ano
José Luiz Lopes dos Santos Anjo, 74 anos
Micheline Neiva Queiroz de Azevedo, 48 anos
Osvaldo Oliveira dos Santos, 68 anos
Paulo Marcello Cruz Calixto, 47 anos
Regina Helena de Campos Nascimento, 90 anos
Sarah Gomes Lima, menos de 1 ano
Ubiracy Vieira Veloso, 83 anos
Vileir Gomes dos Santos Azevedo, 68 anos
Vitória Sybelle Queiroz de Souto Soares, 50 anos
Taguatinga
Epitácio Gregório de Lacerda, 91 anos
Francisco Rafael Souza, 74 anos
Letícia da Cunha Filgueiras, 34 anos
Maria Divina Ferreira da Costa, 82 anos
Matteo Mota de Sousa, menos de 1 ano
Miguel Gomes Jesus Araújo, 15 anos
Miriam Oliveira Borcem, menos de 1 ano
Risonete Neri Diniz Oliveira, 70 anos
Gama
José do Patrocínio Saboia do Sacramento, 92 anos
Maria das Graças Nóbrega do Nascimento Oliveira, 69 anos
Weldson Carvalho Borges, 53 anos
Wendel Mendes de Queiroz, 49 anos
Planaltina
Ancelmo Dias de Oliveira, 45 anos
Dionizia Sarmento Barboza, 84 anos
Geralda Alves de Sousa, 70 anos
Jorge Quintanilha Gouvêa, 52 anos
Maria Gleuma Montenegro, 89 anos
Brazlândia
Francisco de Sousa Neves, 65 anos
Margarida Ferreira Santiago Oliveira, 62 anos
Sobradinho
Cosme Bernardino da Silva, 55 anos
Henrique César Arraz Brito, 58 anos
João da Mata e Silva, 95 anos
José Wilson Dias de Almeida, 85 anos
Natana Lívia Cardoso Neres, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
Orlando Francisco Ribeiro, 46 anos
Solange Magalhães Rodrigues, 53 anos
Amalia de Mattos Miranda, 103 anos (cremação)