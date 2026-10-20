Obituário: 40 funerais nesta terça-feira (20/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (20/10):

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Campo da Esperança

Cleuber Rodrigues dos Santos, 62 anos

Hilda Rodrigues do Nascimento, 91 anos

Irene Ordine Lopes Homem Del Rey, 83 anos

João Paulo Alves de Abreu Orsetti, menos de 1 ano

José Luiz Lopes dos Santos Anjo, 74 anos

Micheline Neiva Queiroz de Azevedo, 48 anos

Osvaldo Oliveira dos Santos, 68 anos

Paulo Marcello Cruz Calixto, 47 anos

Regina Helena de Campos Nascimento, 90 anos

Sarah Gomes Lima, menos de 1 ano

Ubiracy Vieira Veloso, 83 anos

Vileir Gomes dos Santos Azevedo, 68 anos

Vitória Sybelle Queiroz de Souto Soares, 50 anos





Taguatinga

Epitácio Gregório de Lacerda, 91 anos

Francisco Rafael Souza, 74 anos

Letícia da Cunha Filgueiras, 34 anos

Maria Divina Ferreira da Costa, 82 anos

Matteo Mota de Sousa, menos de 1 ano

Miguel Gomes Jesus Araújo, 15 anos

Miriam Oliveira Borcem, menos de 1 ano

Risonete Neri Diniz Oliveira, 70 anos





Gama

José do Patrocínio Saboia do Sacramento, 92 anos

Maria das Graças Nóbrega do Nascimento Oliveira, 69 anos

Weldson Carvalho Borges, 53 anos

Wendel Mendes de Queiroz, 49 anos





Planaltina

Ancelmo Dias de Oliveira, 45 anos

Dionizia Sarmento Barboza, 84 anos

Geralda Alves de Sousa, 70 anos

Jorge Quintanilha Gouvêa, 52 anos

Maria Gleuma Montenegro, 89 anos





Brazlândia

Francisco de Sousa Neves, 65 anos

Margarida Ferreira Santiago Oliveira, 62 anos





Sobradinho

Cosme Bernardino da Silva, 55 anos

Henrique César Arraz Brito, 58 anos

João da Mata e Silva, 95 anos

José Wilson Dias de Almeida, 85 anos

Natana Lívia Cardoso Neres, menos de 1 ano





Jardim Metropolitano

Orlando Francisco Ribeiro, 46 anos

Solange Magalhães Rodrigues, 53 anos

Amalia de Mattos Miranda, 103 anos (cremação)



