Obituário: 52 funerais nesta quarta-feira (21/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (21/10):

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Campo da Esperança

Adenilson Santos, 52 anos

Aldebran Mesquita Paiva, 56 anos

Benedita Ferreira de Souza, 75 anos

Cláudio Leandro Batista dos Santos, 53 anos

Clodoaldo Alves de Miranda, 54 anos

Coraci Rosa de Jesus, 79 anos

Domingas Rodrigues de Sousa, 49 anos

Dora-Mei de Araújo Sousa, 73 anos

Francisca Dionísia da Silva, 92 anos

Francisco das Chagas e Souza, 80 anos

Ivana Arruda Cardoso, 41 anos

João Deonísio Amorim, 85 anos

José de Azevedo Passos, 83 anos

Leuton Resende, 88 anos

Luis Pereira de Andrade Souza, 60 anos

Manoel Ribeiro de Sousa, 69 anos

Maria Andrade Sobrinha, 94 anos

Maria Socorro de Lima Oliveira, 94 anos

Marli Lopes da Costa de Goes Nogueira, 80 anos

Matteo Venâncio Vasconcelos, 1 ano

Nelson José de Oliveira Barros, 75 anos

Pedro Macedo Queiroz, 45 anos

Rosalvo Rosa de Jesus, 73 anos

Sarleno Soares Lopes, 78 anos

Silvino Ribeiro da Costa, 69 anos

Simona Remerick, 86 anos





Taguatinga

Carmélia Moreira Pinto, 76 anos

Cláudia Nunes da Silva, 48 anos

Clodomiro da Silva Pereira, 87 anos

Edite Sebastiana Silva, 82 anos

Edson Mendes da Silva Junior, 50 anos

Franciclaudio Rodrigues da Silva, 48 anos

José Reinaldo Sales da Silva, 71 anos

José Silvério Gomes, 78 anos

Luis Carlos de Araújo, 61 anos

Maria Anthonella Almeida Lopes, menos de 1 ano

Maria Odete de Araújo, 47 anos

Nicanor de Souza Dutra, 93 anos

Ronaldo Junior Ribeiro Carneiro, 35 anos

Severino Francisco Lopes, 85 anos

Viviane Leite Tomas, 42 anos





Gama

José Quirino de Oliveira, 79 anos

Maria das Graças Nóbrega do Nascimento Oliveira, 69 anos

Terezinha de Jesus Rosa, 90 anos





Planaltina

Ana Cristina Mendes Ribeiro Rocha, 37 anos

Antônio Pereira Peixoto, 75 anos

Isaías Matias de Abreu, 86 anos

Maria Eunice Miranda e Silva, 81 anos

Raimundo Nonato da Silva, 73 anos





Brazlândia

Charleston Gonçalves Ferreira, 49 anos

José dos Santos, 64 anos





Sobradinho

Antônia de Moraes Araújo, 75 anos