Obituário: 52 funerais nesta quarta-feira (21/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (21/10):
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Campo da Esperança
Adenilson Santos, 52 anos
Aldebran Mesquita Paiva, 56 anos
Benedita Ferreira de Souza, 75 anos
Cláudio Leandro Batista dos Santos, 53 anos
Clodoaldo Alves de Miranda, 54 anos
Coraci Rosa de Jesus, 79 anos
Domingas Rodrigues de Sousa, 49 anos
Dora-Mei de Araújo Sousa, 73 anos
Francisca Dionísia da Silva, 92 anos
Francisco das Chagas e Souza, 80 anos
Ivana Arruda Cardoso, 41 anos
João Deonísio Amorim, 85 anos
José de Azevedo Passos, 83 anos
Leuton Resende, 88 anos
Luis Pereira de Andrade Souza, 60 anos
Manoel Ribeiro de Sousa, 69 anos
Maria Andrade Sobrinha, 94 anos
Maria Socorro de Lima Oliveira, 94 anos
Marli Lopes da Costa de Goes Nogueira, 80 anos
Matteo Venâncio Vasconcelos, 1 ano
Nelson José de Oliveira Barros, 75 anos
Pedro Macedo Queiroz, 45 anos
Rosalvo Rosa de Jesus, 73 anos
Sarleno Soares Lopes, 78 anos
Silvino Ribeiro da Costa, 69 anos
Simona Remerick, 86 anos
Taguatinga
Carmélia Moreira Pinto, 76 anos
Cláudia Nunes da Silva, 48 anos
Clodomiro da Silva Pereira, 87 anos
Edite Sebastiana Silva, 82 anos
Edson Mendes da Silva Junior, 50 anos
Franciclaudio Rodrigues da Silva, 48 anos
José Reinaldo Sales da Silva, 71 anos
José Silvério Gomes, 78 anos
Luis Carlos de Araújo, 61 anos
Maria Anthonella Almeida Lopes, menos de 1 ano
Maria Odete de Araújo, 47 anos
Nicanor de Souza Dutra, 93 anos
Ronaldo Junior Ribeiro Carneiro, 35 anos
Severino Francisco Lopes, 85 anos
Viviane Leite Tomas, 42 anos
Gama
José Quirino de Oliveira, 79 anos
Maria das Graças Nóbrega do Nascimento Oliveira, 69 anos
Terezinha de Jesus Rosa, 90 anos
Planaltina
Ana Cristina Mendes Ribeiro Rocha, 37 anos
Antônio Pereira Peixoto, 75 anos
Isaías Matias de Abreu, 86 anos
Maria Eunice Miranda e Silva, 81 anos
Raimundo Nonato da Silva, 73 anos
Brazlândia
Charleston Gonçalves Ferreira, 49 anos
José dos Santos, 64 anos
Sobradinho
Antônia de Moraes Araújo, 75 anos