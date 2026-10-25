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Obituário: 26 funerais neste domingo (25/10); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em25 de outubro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (25/10): 

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  • Catiane Silva Araújo, 41 anos

  • Dalia Teruko Fukuda Okada, 81 anos

  • Eunice de Oliveira Milhome, 69 anos

  • Eusita Rodrigues Lima, 92 anos

  • Josefa Santana de Melo Sousa, 70 anos

  • Maria Limeira Mena Barreto, 97 anos

  • Mathias Pereira Borel, menos de 1 ano

  • Raimundo Nonato Bandeira de Araújo, 70 anos

  • Shafiq Ali Ibrahim Hussein, 82 anos

  • Terezinha Maria de Araújo Melo, 87 anos

Taguatinga

  • Auzenir Soares da Silva Souza, 62 anos

  • Fernando Goiabeira da Silva, 55 anos

  • João Gualberto Guerreiro Lima, 67 anos

  • Jonilson Silva da Cruz, 39 anos

  • José Francisco Neres, 71 anos

  • Luiz Ferreira Rocha, 89 anos

  • Manoel Antonio Inacio do Nascimento, 78 anos

  • Mariluce Alves da Silva, 72 anos

  • Otacília Pereira de Arruda, 91 anos

Gama

  • Adelaide Honoria da Silva, 89 anos

  • Alaides Quintiliano Maciel, 76 anos

Planaltina

  • Cicera de Jesus Silva, 36 anos

  • Mavie Araujo dos Santos, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

  • Júlio Barbosa da Silva, 91 anos

  • Gilmar da Costa Benevides, 48 anos

  • Waldir Candido Martins, 72 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/10/2026 19:01
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