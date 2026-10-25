Obituário: 26 funerais neste domingo (25/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (25/10):
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Campo da Esperança
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Catiane Silva Araújo, 41 anos
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Dalia Teruko Fukuda Okada, 81 anos
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Eunice de Oliveira Milhome, 69 anos
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Eusita Rodrigues Lima, 92 anos
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Josefa Santana de Melo Sousa, 70 anos
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Maria Limeira Mena Barreto, 97 anos
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Mathias Pereira Borel, menos de 1 ano
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Raimundo Nonato Bandeira de Araújo, 70 anos
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Shafiq Ali Ibrahim Hussein, 82 anos
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Terezinha Maria de Araújo Melo, 87 anos
Taguatinga
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Auzenir Soares da Silva Souza, 62 anos
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Fernando Goiabeira da Silva, 55 anos
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João Gualberto Guerreiro Lima, 67 anos
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Jonilson Silva da Cruz, 39 anos
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José Francisco Neres, 71 anos
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Luiz Ferreira Rocha, 89 anos
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Manoel Antonio Inacio do Nascimento, 78 anos
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Mariluce Alves da Silva, 72 anos
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Otacília Pereira de Arruda, 91 anos
Gama
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Adelaide Honoria da Silva, 89 anos
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Alaides Quintiliano Maciel, 76 anos
Planaltina
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Cicera de Jesus Silva, 36 anos
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Mavie Araujo dos Santos, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
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Júlio Barbosa da Silva, 91 anos
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Gilmar da Costa Benevides, 48 anos
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Waldir Candido Martins, 72 anos