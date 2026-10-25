Obituário: 26 funerais neste domingo (25/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo (25/10):

Campo da Esperança

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Catiane Silva Araújo, 41 anos

Dalia Teruko Fukuda Okada, 81 anos

Eunice de Oliveira Milhome, 69 anos

Eusita Rodrigues Lima, 92 anos

Josefa Santana de Melo Sousa, 70 anos

Maria Limeira Mena Barreto, 97 anos

Mathias Pereira Borel, menos de 1 ano

Raimundo Nonato Bandeira de Araújo, 70 anos

Shafiq Ali Ibrahim Hussein, 82 anos

Terezinha Maria de Araújo Melo, 87 anos

Taguatinga

Auzenir Soares da Silva Souza, 62 anos

Fernando Goiabeira da Silva, 55 anos

João Gualberto Guerreiro Lima, 67 anos

Jonilson Silva da Cruz, 39 anos

José Francisco Neres, 71 anos

Luiz Ferreira Rocha, 89 anos

Manoel Antonio Inacio do Nascimento, 78 anos

Mariluce Alves da Silva, 72 anos

Otacília Pereira de Arruda, 91 anos

Gama

Adelaide Honoria da Silva, 89 anos

Alaides Quintiliano Maciel, 76 anos

Planaltina

Cicera de Jesus Silva, 36 anos

Mavie Araujo dos Santos, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano