Obituário: 36 funerais nesta quinta-feira (29/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (29/10):

Campo da Esperança

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Carlos Felipe Antloga, 73 anos

Dely Gordim Corrêa, 101 anos

João Gomes da Silva, 92 anos

Júlio César Cavalcante Fernandes Junior, 56 anos

Maria Letice Montezuma Sampaio, 83 anos

Maria Zilmar da Mota, 82 anos

Nilson Carneiro Lisboa, 83 anos

Rachel Ivete Piau, 63 anos

Rita Gilma Ferreira de Aguiar, 63 anos

Taguatinga

Esther Araújo da Costa Souza, menos de 1 ano

Gabriel Bernardo de Oliveira Gama, 18 anos

Irani Meira Ribeiro, 72 anos

Isabela Albuquerque Turibio, 27 anos

Jeferson Sousa Nascimento, 31 anos

José da Costa Santos, 90 anos

Levi Lopes Fernandes, 65 anos

Maria Cleide Araújo Marques, 95 anos

Maria Haadassa Cardoso Rodrigues, menos de 1 ano

Ricardo Gonçalves de Jesus, 74 anos

Waldeci Dantas dos Santos, 82 anos

Gama

Francisco Charles da Silva Bento, 51 anos

Maria do Carmo Batista Vieira, 68 anos

Maria do Socorro Gonçalves Costa, 68 anos

Planaltina

Angélica dos Santos, 89 anos

Genivaldo Rodrigues da Silva, 37 anos

Thiago Clemente Sabino, 35 anos

Brazlândia

Maria do Socorro Feliciano da Silva, 63 anos

Silvio Neris da Cunha, 66 anos

Sobradinho

Alice Pereira da Silva, 91 anos

Fabiana Marques da Silva Santos, 46 anos

Luis Felipe Gomes dos Santos, menos de 1 ano

Andressa Nóbrega Lima, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Clovis Carvalho de Barros, 51 anos

Wanderley Pereira da Costa, 55 anos

Arnete Luiz dos Santos, 86 anos (cremação)



