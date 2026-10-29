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Obituário: 36 funerais nesta quinta-feira (29/10); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 29 de outubro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (29/10): 

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Carlos Felipe Antloga, 73 anos
Dely Gordim Corrêa, 101 anos
João Gomes da Silva, 92 anos
Júlio César Cavalcante Fernandes Junior, 56 anos
Maria Letice Montezuma Sampaio, 83 anos
Maria Zilmar da Mota, 82 anos
Nilson Carneiro Lisboa, 83 anos
Rachel Ivete Piau, 63 anos
Rita Gilma Ferreira de Aguiar, 63 anos

Taguatinga

Esther Araújo da Costa Souza, menos de 1 ano
Gabriel Bernardo de Oliveira Gama, 18 anos
Irani Meira Ribeiro, 72 anos
Isabela Albuquerque Turibio, 27 anos
Jeferson Sousa Nascimento, 31 anos
José da Costa Santos, 90 anos
Levi Lopes Fernandes, 65 anos
Maria Cleide Araújo Marques, 95 anos
Maria Haadassa Cardoso Rodrigues, menos de 1 ano
Ricardo Gonçalves de Jesus, 74 anos
Waldeci Dantas dos Santos, 82 anos

Gama

Francisco Charles da Silva Bento, 51 anos
Maria do Carmo Batista Vieira, 68 anos
Maria do Socorro Gonçalves Costa, 68 anos

Planaltina

Angélica dos Santos, 89 anos
Genivaldo Rodrigues da Silva, 37 anos
Thiago Clemente Sabino, 35 anos

Brazlândia

Maria do Socorro Feliciano da Silva, 63 anos
Silvio Neris da Cunha, 66 anos

Sobradinho

Alice Pereira da Silva, 91 anos
Fabiana Marques da Silva Santos, 46 anos
Luis Felipe Gomes dos Santos, menos de 1 ano
Andressa Nóbrega Lima, menos de 1 ano

Jardim Metropolitano

Clovis Carvalho de Barros, 51 anos
Wanderley Pereira da Costa, 55 anos
Arnete Luiz dos Santos, 86 anos (cremação)


 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/10/2026 22:17
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