Obituário: 36 funerais nesta quinta-feira (29/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (29/10):
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Campo da Esperança
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Carlos Felipe Antloga, 73 anos
Dely Gordim Corrêa, 101 anos
João Gomes da Silva, 92 anos
Júlio César Cavalcante Fernandes Junior, 56 anos
Maria Letice Montezuma Sampaio, 83 anos
Maria Zilmar da Mota, 82 anos
Nilson Carneiro Lisboa, 83 anos
Rachel Ivete Piau, 63 anos
Rita Gilma Ferreira de Aguiar, 63 anos
Taguatinga
Esther Araújo da Costa Souza, menos de 1 ano
Gabriel Bernardo de Oliveira Gama, 18 anos
Irani Meira Ribeiro, 72 anos
Isabela Albuquerque Turibio, 27 anos
Jeferson Sousa Nascimento, 31 anos
José da Costa Santos, 90 anos
Levi Lopes Fernandes, 65 anos
Maria Cleide Araújo Marques, 95 anos
Maria Haadassa Cardoso Rodrigues, menos de 1 ano
Ricardo Gonçalves de Jesus, 74 anos
Waldeci Dantas dos Santos, 82 anos
Gama
Francisco Charles da Silva Bento, 51 anos
Maria do Carmo Batista Vieira, 68 anos
Maria do Socorro Gonçalves Costa, 68 anos
Planaltina
Angélica dos Santos, 89 anos
Genivaldo Rodrigues da Silva, 37 anos
Thiago Clemente Sabino, 35 anos
Brazlândia
Maria do Socorro Feliciano da Silva, 63 anos
Silvio Neris da Cunha, 66 anos
Sobradinho
Alice Pereira da Silva, 91 anos
Fabiana Marques da Silva Santos, 46 anos
Luis Felipe Gomes dos Santos, menos de 1 ano
Andressa Nóbrega Lima, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
Clovis Carvalho de Barros, 51 anos
Wanderley Pereira da Costa, 55 anos
Arnete Luiz dos Santos, 86 anos (cremação)