Obituário: 42 funerais nesta terça-feira (3/11); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (3/11):

CAMPO DA ESPERANÇA

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Alberto Rodrigues Fernandes, 70 anos

Almezinda Maria da Cruz, 71 anos

Cláudia Maria Neves Bittencourt de Sá, 61 anos

Edith Palmeira Modesto Meschick, 81 anos

Hugo Costa, 88 anos

Laura Bastos Dettmar, 84 anos

Maria Auxiliadora Palitot Leite de Almeida, 84 anos

Maria de Lourdes Tavares, 74 anos

Nilo Celino dos Santos Valente, 68 anos

Roberto Carlos Alves, 67 anos

Terezinha de Jesus Soares Pires, 87 anos

Valdecy Brandão Guedes, 70 anos

Wilson Neme de Vasconcelos, 90 anos

TAGUATINGA

Agracy Alves de Oliveira Pitanga, 86 anos

Amanda Marinho Nascimento, 29 anos

Ana Paula Leopoldina de Oliveira, 35 anos

Diocésio Pereira de Abreu, 80 anos

Ivanete Moreira Alves, 68 anos

Iverardo Martins Costa, 75 anos

José Portela de Sá, 85 anos

Lino Fernandes, 65 anos

Maria Assunção Martins de Sousa, 63 anos

Maria Francisca de Almeida, 86 anos

Maria Nazaré Nogueira Rodrigues de Oliveira, 75 anos

Rosa Teles Albuquerque, 70 anos

Rykellme Pires de Jesus, 25 anos

Samara Bianca de Barros, 56 anos

Sidineia Santana Mota, 46 anos

GAMA

Levi Coutrim da Silva, menos de 1 ano

Bruno Marlen da Silva Santana, 37 anos

Edilson Francisco da Silva, 57 anos

Lauro Joaquim de Oliveira, 82 anos

Noeme Santos Gomes, 82 anos

PLANALTINA

Antônia Vieira de Souza, 66 anos

Marcio Oliveira da Silva, 53 anos

Mateus Gomes Fernandes, menos de 1 ano

BRAZLÂNDIA

Maria Gizelda da Rocha Lima, 66 anos

SOBRADINHO

Adelmo Izidoro Silveira, 64 anos

Daniel Lucas de Souza de Oliveira, 28 anos

Danylo dos Santos Batista, 38 anos

Genecy Clemente da Silva, 66 anos

JARDIM METROPOLITANO

Milton Capo da Silva, 77 anos (cremação)