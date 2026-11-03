Obituário: 42 funerais nesta terça-feira (3/11); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (3/11):
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CAMPO DA ESPERANÇA
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Alberto Rodrigues Fernandes, 70 anos
Almezinda Maria da Cruz, 71 anos
Cláudia Maria Neves Bittencourt de Sá, 61 anos
Edith Palmeira Modesto Meschick, 81 anos
Hugo Costa, 88 anos
Laura Bastos Dettmar, 84 anos
Maria Auxiliadora Palitot Leite de Almeida, 84 anos
Maria de Lourdes Tavares, 74 anos
Nilo Celino dos Santos Valente, 68 anos
Roberto Carlos Alves, 67 anos
Terezinha de Jesus Soares Pires, 87 anos
Valdecy Brandão Guedes, 70 anos
Wilson Neme de Vasconcelos, 90 anos
TAGUATINGA
Agracy Alves de Oliveira Pitanga, 86 anos
Amanda Marinho Nascimento, 29 anos
Ana Paula Leopoldina de Oliveira, 35 anos
Diocésio Pereira de Abreu, 80 anos
Ivanete Moreira Alves, 68 anos
Iverardo Martins Costa, 75 anos
José Portela de Sá, 85 anos
Lino Fernandes, 65 anos
Maria Assunção Martins de Sousa, 63 anos
Maria Francisca de Almeida, 86 anos
Maria Nazaré Nogueira Rodrigues de Oliveira, 75 anos
Rosa Teles Albuquerque, 70 anos
Rykellme Pires de Jesus, 25 anos
Samara Bianca de Barros, 56 anos
Sidineia Santana Mota, 46 anos
GAMA
Levi Coutrim da Silva, menos de 1 ano
Bruno Marlen da Silva Santana, 37 anos
Edilson Francisco da Silva, 57 anos
Lauro Joaquim de Oliveira, 82 anos
Noeme Santos Gomes, 82 anos
PLANALTINA
Antônia Vieira de Souza, 66 anos
Marcio Oliveira da Silva, 53 anos
Mateus Gomes Fernandes, menos de 1 ano
BRAZLÂNDIA
Maria Gizelda da Rocha Lima, 66 anos
SOBRADINHO
Adelmo Izidoro Silveira, 64 anos
Daniel Lucas de Souza de Oliveira, 28 anos
Danylo dos Santos Batista, 38 anos
Genecy Clemente da Silva, 66 anos
JARDIM METROPOLITANO
Milton Capo da Silva, 77 anos (cremação)