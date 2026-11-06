Obituário: 49 funerais nesta sexta-feira (06/11); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (6/11):

Campo da Esperança

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Adriana Cristina Falcão, 47 anos

Carlos Maurício de Mello, 57 anos

Cláudio Henrique Proença Freire da Silva, 54 anos

David Wladivostok da Costa Lopes, 45 anos

Denys Lélio de Oliveira Garcia, 80 anos

Geraldo Ferreira da Costa, 95 anos

João Luiz Rangel Teixeira, 79 anos

Marcelo Ortega Amaral, 56 anos

Maria Noélia de Castro Milhome, 78 anos

Nair Félix Nascimento, 99 anos

Odete Pinto dos Santos, 89 anos

Pedrina Borges da Silva, 78 anos

Sebastiana Divina Gomes Athayde, 83 anos

Teotônio Teixeira de Jesus, 92 anos

Tereza Maria da Silva, 79 anos

Terezinha de Jesus Guerra de Oliveira, 97 anos

Taguatinga

Anestina Francisca dos Santos, 78 anos

Ayla Farias, menos de 1 ano

Benedito José Coimbras, 102 anos

Clóvis da Costa Santos, 69 anos

Domingos João da Silva, 65 anos

Etel dos Santos Tavares, 56 anos

Evandro Carlos Sobral, 56 anos

Gabriel Moizes Soares da Silva, menos de 1 ano

Geni Pereira dos Santos, 79 anos

Jandira dos Santos, 87 anos

José Bonifácio Cesário da Silva, 75 anos

José Gomes de Oliveira, 81 anos

Leonila Mendes Gomes, 63 anos

Lourival Cícero de Oliveira, 57 anos

Maria Vitória de Lacerda, 65 anos

Maurilio de Souza Lima, 66 anos

Neuza Pereira Alves, 69 anos

Osvaldina José Elias Pereira, 90 anos

Pedro Vieira Neto, 74 anos

Gama

Belty Oliveira da Silva, 81 anos

Francisco das Chagas Barros, 73 anos

Magnólia de Souza Dias, 49 anos

Maria Angélica Rodrigues, 93 anos

Maria de Lourdes de Góis Santos, 73 anos

Sebastião Pereira Salviano, 76 anos

Planaltina

Isis Sophia dos Santos, 3 anos

Maria Salomé do Nascimento, 85 anos

Marly Soares de Oliveira, 58 anos

Brazlândia

Benedita Bonifácio Rocha, 91 anos

Sobradinho

Manoel Cardoso Beirão, 91 anos

Jardim Metropolitano

João Guilherme Ferreira da Silva, menos de 1 ano

Carlos Roberto Corrêa dos Reis, 75 anos

Antônia Barbosa Costa, 86 anos



