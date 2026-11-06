Obituário: 49 funerais nesta sexta-feira (06/11); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (6/11):
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Campo da Esperança
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Adriana Cristina Falcão, 47 anos
Carlos Maurício de Mello, 57 anos
Cláudio Henrique Proença Freire da Silva, 54 anos
David Wladivostok da Costa Lopes, 45 anos
Denys Lélio de Oliveira Garcia, 80 anos
Geraldo Ferreira da Costa, 95 anos
João Luiz Rangel Teixeira, 79 anos
Marcelo Ortega Amaral, 56 anos
Maria Noélia de Castro Milhome, 78 anos
Nair Félix Nascimento, 99 anos
Odete Pinto dos Santos, 89 anos
Pedrina Borges da Silva, 78 anos
Sebastiana Divina Gomes Athayde, 83 anos
Teotônio Teixeira de Jesus, 92 anos
Tereza Maria da Silva, 79 anos
Terezinha de Jesus Guerra de Oliveira, 97 anos
Taguatinga
Anestina Francisca dos Santos, 78 anos
Ayla Farias, menos de 1 ano
Benedito José Coimbras, 102 anos
Clóvis da Costa Santos, 69 anos
Domingos João da Silva, 65 anos
Etel dos Santos Tavares, 56 anos
Evandro Carlos Sobral, 56 anos
Gabriel Moizes Soares da Silva, menos de 1 ano
Geni Pereira dos Santos, 79 anos
Jandira dos Santos, 87 anos
José Bonifácio Cesário da Silva, 75 anos
José Gomes de Oliveira, 81 anos
Leonila Mendes Gomes, 63 anos
Lourival Cícero de Oliveira, 57 anos
Maria Vitória de Lacerda, 65 anos
Maurilio de Souza Lima, 66 anos
Neuza Pereira Alves, 69 anos
Osvaldina José Elias Pereira, 90 anos
Pedro Vieira Neto, 74 anos
Gama
Belty Oliveira da Silva, 81 anos
Francisco das Chagas Barros, 73 anos
Magnólia de Souza Dias, 49 anos
Maria Angélica Rodrigues, 93 anos
Maria de Lourdes de Góis Santos, 73 anos
Sebastião Pereira Salviano, 76 anos
Planaltina
Isis Sophia dos Santos, 3 anos
Maria Salomé do Nascimento, 85 anos
Marly Soares de Oliveira, 58 anos
Brazlândia
Benedita Bonifácio Rocha, 91 anos
Sobradinho
Manoel Cardoso Beirão, 91 anos
Jardim Metropolitano
João Guilherme Ferreira da Silva, menos de 1 ano
Carlos Roberto Corrêa dos Reis, 75 anos
Antônia Barbosa Costa, 86 anos