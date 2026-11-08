PM que matou mulher atingiu outro policial na cabeça e a própria namorada

Posto da 302 Sul, onde policial militar atirou contra os próprios amigos. Uma mulher morreu e outro PM está internado em estado gravíssimo - (crédito: Giovanna Kunz/CB)

O policial militar do DF que disparou contra um grupo de amigos dentro de uma van na Asa Sul na madrugada deste domingo (8/11) atingiu outro PM e a própria namorada. O militar, que era amigo do autor dos disparos, está internado em estado gravíssimo no Hospital de Base. Uma mulher, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, um posto de gasolina na 302 Sul. A namorada do atirador foi atingida de raspão na cabeça e já recebeu alta. Uma quarta vítima atingida de raspão também já está em casa.

Ao todo, 16 pessoas estavam dentro da van quando o PM começou os disparos. Ele foi preso poucas horas depois, no Parque da Cidade, para onde fugiu após o crime, pela própria corporação. Em coletiva na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), a major Talita, porta-voz da PMDF, informou que Corregedoria acompanha a situação e que um inquérito policial militar está em processo de instauração. "É um episódio extremamente lamentável e que gerou um sentimento de indignação em toda a nossa corporação", disse.

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Segundo Talita, o autor dos disparos é um policial recém-formado, do último curso de praças promovido pela PMDF. "Bastante jovem, não tem nenhum registro anterior que desabonasse a conduta dele. É de família religiosa, foi algo que pegou a todos de surpresa", afirmou. Agora, o PM vai passar por perícia no IML e aguardar inquérito. Ele estava lotado no 17º Batalhão de Polícia Militar.

O que se sabe até agora

A motivação dos disparos ainda é desconhecido, mas a major explicou durante a entrevista que o grupo de 16 pessoas, todos amigos, voltava da comemoração do aniversário do próprio autor dos disparos.

Durante o retorno, a van apresentou um problema no pneu e o motorista parou no posto de gasolina da 302 Sul, para calibrá-lo. Foi nesse momento que os disparos começaram. Uma jovem de 26 anos foi atingida na cabeça e morreu no local. Outro PM, que se formou na mesma turma do autor dos disparos, também foi atingido na cabeça e está internado em estado gravíssimo no Hospital de Base.

As outras duas mulheres vítimas foram atingidas de raspão, uma delas é a namorada do PM que atirou. Inicialmente foi registrada uma sexta vítima, mas, mais tarde, constatou-se que o tiro atingiu apenas seu tênis. Segundo a porta-voz da PMDF, a corporação presta assistência tanto aos familiares da mulher assassinada quanto ao policial internado no Hospital de Base. "A instituição está consternada. Estamos à disposição dos familiares e prontos a oferecer suporte tanto às vitima quanto ao policial que está agora no Hospital de Base", disse.

Talita explicou ainda que todo policial militar de folga tem o direito de portar a sua arma, mas "respeitando os protocolos rigorosos em relação a responsabilidade institucional".

Leia a nota da PMDF, emitida logo após o crime, na íntegra:

PMDF lamenta ocorrência envolvendo policial militar que resultou em uma morte e quatro pessoas feridas

A Polícia Militar do Distrito Federal informa que adotou todas as providências cabíveis diante de uma ocorrência registrada na madrugada deste domingo (8/11), na SQS 302, Asa Sul, envolvendo um policial militar que efetuou disparos de arma de fogo contra pessoas que estavam em uma van.

Segundo informações preliminares, o grupo retornava de uma comemoração de aniversário, em um veículo alugado para o transporte dos convidados, quando o policial militar teria efetuado disparos de arma de fogo. Cerca de 16 pessoas estavam no veículo. A motivação do episódio ainda será apurada.

Cinco pessoas foram atingidas. Uma mulher, de aproximadamente 26 anos, morreu ainda no local. As outras quatro vítimas receberam atendimento médico, sendo uma delas em estado grave. As demais foram encaminhadas a unidades de saúde conscientes e estáveis.

A própria Polícia Militar localizou e prendeu o policial envolvido, adotando imediatamente as providências necessárias e garantindo o encaminhamento da ocorrência à Polícia Civil. O caso permanece em andamento na delegacia para os procedimentos legais e a apuração dos fatos.

A PMDF lamenta profundamente o episódio, manifesta solidariedade aos familiares e amigos da vítima fatal e deseja pronta recuperação às pessoas feridas.

A instituição reafirma que não compactua com condutas dessa natureza e que todas as medidas legais, criminal, disciplinar e administrativas cabíveis serão adotadas.