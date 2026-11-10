Lojistas do DF esticam promoções da Black Friday pelo mês inteiro

A adesão dos comerciantes do Distrito Federal à Black Friday bateu 100% pelo segundo ano seguido, segundo levantamento da Fecomércio-DF. O otimismo é generalizado: mais de 92% das empresas projetam faturar mais do que em novembro de 2025, mirando um salto de até 20% no caixa. Para alcançar a meta, a ordem é diluir o calendário.

Metade do varejo decidiu manter liquidações ao longo de todo o mês, deixando apenas 37% focados, exclusivamente, na semana tradicional de ofertas. Os dados vêm de uma sondagem feita, na semana passada, com 116 empresários de 13 setores. Quem for às compras vai encontrar, na maioria dos casos (36,3% das lojas), abatimentos entre 16% e 30%. Cortes mais agressivos, de até 50%, estão nos planos de 26,7% do mercado, enquanto quase um quarto dos entrevistados (24%) promete baixar os valores além dessa marca.

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Lucro curto trava descontos mais agressivos

Se as etiquetas não caírem mais, o motivo está na ponta do lápis. Quase metade dos lojistas (47,45%) aponta a margem de lucro apertada, como o grande freio para barganhas maiores, seguida de perto pelo encarecimento na reposição de estoque, queixa de 44%. Na disputa pelo cliente, a receita quase unânime é apostar em promoções (93,1%) e prateleiras cheias de opções (60,3%). Na hora de fechar a conta, o parcelamento sem juros segue imbatível, citado por cerca de 38% dos participantes.

Preço antigo na etiqueta para driblar desconfiança

A pesquisa mediu, de forma inédita, o que o setor tem feito para provar que os descontos são reais. Mais de 80% afirmam adotar alguma checagem de transparência. O recurso mais comum, usado por metade deles, é estampar o comparativo "De/Por" bem visível na vitrine. Outros 40,5% preferem congelar a tabela de preços semanas antes para evitar distorções no dia D. Na contramão, 17,2% admitem que não tomam cuidado algum para demonstrar a legitimidade das promoções.

Expectativa da Fecomércio-DF

"A Black Friday já se consolidou no calendário do comércio do Distrito Federal. É uma ótima oportunidade para que os comerciantes renovem seus estoques para o Natal, atualizando as coleções e os produtos nas prateleiras. Esperamos que o saldo seja positivo para lojistas e consumidores. A dica para aproveitar ao máximo continua sendo a pesquisa de preços antes de decidir pela compra", explica o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Varejo cai em outubro

O varejo do Centro-Oeste sentiu mais que o de outras regiões a queda nas vendas de outubro. Os dados que serão divulgados nesta terça-feira pela Cielo mostram que a região teve a maior retração do país. O comércio teve uma queda real de 5,4% em relação a outubro do ano passado. No país, o recuo do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) foi de 4,0%. O que chama a atenção é que essa distância aumentou. Em setembro, a diferença entre a queda regional e a nacional era de 0,6 ponto percentual. Em outubro, chegou a 1,4 ponto. Em setembro, as vendas no Centro-Oeste caíram 4,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior, ante queda de 4,2% no Brasil. Ou seja, de um mês para o outro, a retração anual se aprofundou na região e perdeu intensidade no país. "O Centro-Oeste tem mostrado dados que chamam a atenção e que exemplificam o comportamento do varejo nos últimos meses. Há uma sequência de meses com queda nos resultados reais do setor que refletem a atividade econômica e o endividamento das famílias", afirma Carlos Alves, vice-presidente de Negócios da Cielo.

Mercado dos fitoterápicos

Evento discute mercado no Brasil (foto: Reprodução)

O Correio Braziliense, com apoio do Instituto Escolhas, reúne hoje, a partir das 15h, especialistas para discutir os entraves ao desenvolvimento da indústria de fitoterápicos no Brasil. O debate envolve um mercado nacional e internacional estimado em US$ 216 bilhões, no qual o país ainda busca ampliar sua participação. Com uma das maiores biodiversidades do mundo, o Brasil tem potencial para transformar recursos naturais em medicamentos, inovação científica e atividade econômica. Em 2024, o SUS registrou 48.537 atendimentos médicos com uso de fitoterápicos, indicador da relevância desse segmento para a saúde pública. A agenda inclui pesquisa científica, inovação, regulamentação e exploração sustentável da biodiversidade.

40 anos do Castro's

A feijoada comemorativa dos 40 anos do Castro's Park Hotel reuniu hóspedes no sábado, em Goiânia, ao som de samba ao vivo. A programação incluiu café da manhã com piano e o tradicional bolo de abacaxi da casa. As comemorações continuam em 17 de novembro, com coquetel para clientes e parceiros dos mercados corporativo e de eventos. Inaugurado em 7 de novembro de 1986 por Olavo e Norma de Castro, o empreendimento foi o primeiro hotel cinco estrelas de Goiás. Hoje administrado pela família fundadora, conta com 172 apartamentos e suítes e estrutura para eventos com capacidade para até 500 pessoas em formato auditório. A modernização de apartamentos, restaurante, lobby e áreas de lazer integra a estratégia de manter a competitividade do hotel no mercado regional.

Parceria Sinduscon e UnB

O Sinduscon-DF e a Universidade de Brasília (UnB) realizam, nesta terça-feira, o encontro Industrializar é Preciso, fórum que reúne incorporadores, engenheiros e acadêmicos para alinhar respostas técnicas à escassez de operários que já afeta quase um terço das empresas do setor, segundo dados da CNI. Organizado pela Centra Engenharia com patrocínio da ArcelorMittal, o evento marca a estreia corporativa de um modelo construtivo patenteado no Distrito Federal para substituir etapas artesanais por pré-fabricação, mirando corte de até 25% no custo total da estrutura com a redução de prazos. Desenvolvida pelo engenheiro Vitor Jardim, a Laje Plena dispensa fôrmas de madeira, reduz resíduos e segue em investigação acadêmica na Universidade de Brasília para aumentar ainda mais sua eficiência. O debate coloca na mesma mesa arquitetos, pesquisadores da UnB e especialistas em acústica e estruturas, com foco em estruturar parcerias e acelerar o licenciamento do novo sistema para construtoras e fabricantes industriais de todo o país.

Universo dos negócios

Os milagres de Deus nos negócios, de Nelson Lins (foto: Reprodução)

A Citadel Editora está com dois lançamentos voltados ao universo dos negócios. Em O coração ensinável, o empreendedor e investidor-anjo João Kepler aborda a importância da capacidade de aprender, rever conceitos e se adaptar às mudanças do mercado.

O Coração ensinável, de João Kepler (foto: Fotos: Reprodução)

Já em Os milagres de Deus nos negócios, Nelson Lins, fundador das redes Selfit e Face Doctor, apresenta sua trajetória da pobreza à construção de empresas avaliadas em bilhões de reais. O empresário reúne experiências sobre expansão de negócios, gestão de equipes, vendas e liderança, com ênfase na disciplina, na integridade e na tomada de decisões. Os dois livros exploram o papel do aprendizado e dos valores pessoais na formação de lideranças e na construção de negócios.









