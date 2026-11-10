CLDF aprova projeto que permite reeleição para Mesa Diretora por 15 votos a 1

Por 15 votos favoráveis e um contrário, os deputados distritais aprovaram, na tarde desta terça-feira (10/11), em segundo turno, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica (PELO), que altera as regras para a reeleição dos membros da Mesa Diretora.
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Com isso, parlamentares que já ocupam cargos na Mesa Diretora poderão disputar a recondução para os mesmos postos no biênio 2027–2029.
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*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes
Por Brunna Ramos**
postado em 10/11/2026 16:14