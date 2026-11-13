Prêmio JK Correio Braziliense 2026 homenageará os melhores do ano

Chega à segunda edição este ano o Prêmio JK Correio Braziliense. O jornal que nasceu com Brasília rende homenagem, mais uma vez, a autoridades, artistas, atletas e empresários que mantêm viva a vocação da capital dos sonhos. Os premiados serão conhecidos em 18 de novembro, durante cerimônia na Sala Martins Pena do Teatro Nacional, a partir das 19h, com transmissão ao vivo pelo YouTube e cobertura em tempo real nas redes sociais.

Lançado em 2025, o prêmio, que leva o nome da maior referência para a cidade, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, tem como objetivo reconhecer o trabalho e toda a trajetória de personalidades que se tornaram referência em suas áreas de atuação e que apresentam a potência da capital para o país e para o mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Guilherme Machado, presidente do Correio, discursa no Prêmio JK Correio Braziliense 2025 (foto: MINERVINO JUNIOR )

“O Prêmio JK Correio Braziliense representa a renovação do compromisso do jornal com o desenvolvimento do país. Vamos seguir honrando sempre essa vocação de Brasília, que nasceu como símbolo de transformação”, afirma o presidente do Correio, Guilherme Machado. “Nesta segunda edição, nosso objetivo é manter o alto nível das indicações e proporcionar uma noite de orgulho e de festa”, completa.

A criação do prêmio coroou um ano de celebrações. Em 2025, o jornal completou 65 anos como registro vivo da história da cidade e o musical Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de Paixão, que percorreu o Brasil para homenagear o centenário do grupo fundado por Assis Chateaubriand.

Vencedora da categoria Educação no ano passado, a professora titular da Universidade de Brasília (UnB) Dione Oliveira Moura explica que o reconhecimento trouxe uma sensação de pertencimento que ela ainda não havia experimentado. Goiana e descendente de nordestinos, ela sempre percebeu Brasília como uma cidade que proporcionou vitórias e experiências profissionais marcantes, mas a homenagem a fez perceber também a reciprocidade na relação com a capital.

Dione Moura recebe o Prêmio JK Correio Braziliense (foto: Guilherme Felix CB/DA Press)

“O prêmio JK me fez compreender que, além de o Distrito Federal colaborar com a minha carreira, eu colaborei com o Distrito Federal, e isso foi algo novo para mim. Eu me senti mais pertencente a esse território, cultural, acadêmico e social. A esse território que significa o sonho de uma capital federal no coração do Brasil”, ressalta Dione, que hoje é diretora da Faculdade de Comunicação (FAC/UnB), já atuou na cobertura jornalística da Constituinte de 1988 e foi relatora da política de cotas para negros na universidade.

Também vencedor na edição de 2025, na categoria entidade de classe, Vitor Corrêa, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Distrito Federal (Senac-DF), reforça o orgulho que sentiu ao receber a homenagem do jornal que nasceu com a cidade e que celebra o presidente responsável por sua fundação.

Vitor Corrêa, do Senac-DF, durante a cerimônia do Prêmio JK Correio Braziliense 2025 (foto: Minervino Junior CB/ DA Press )

“É um reconhecimento à minha pessoa e à expansão e à qualidade do Senac em prol do desenvolvimento da capital, recuperando a memória de Brasília, seu crescimento vital para o desenvolvimento nacional, e apontando para o futuro, para o desenvolvimento dos próximos anos desta capital, com mais oportunidades e sendo verdadeiramente a capital da esperança”, resume Corrêa.

Também receberão o troféu os grandes homenageados da noite, pioneiros que ajudaram a construir a capital federal. José Sarney, ex-presidente da República; Osório Adriano Filho, pioneiro de Brasília e fundador da Brasal; Lúcia Willadino Braga, diretora-presidente da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação; Maria de Lourdes Abadia, ex-governadora do DF, foram os escolhidos para a receber a honraria na estreia da premiação, em 2025.



















A cerimônia ocorreu no auditório do Tribunal de Contas da União (TCU), em 9 de dezembro, com uma plateia que reuniu políticos, autoridades e representantes da sociedade civil









Assista à íntegra da cerimônia de 2025 e relembre que foram os vencedores:

Homenagens especiais:

José Sarney, ex-presidente da República

Osório Adriano Filho, pioneiro de Brasília e fundador da Brasal

Lúcia Willadino Braga, diretora-presidente da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação

Maria de Lourdes Abadia, ex-governadora do DF

Sustentabilidade | Mercedes Bustamante, professora titular do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília e referência internacional nos estudos sobre mudanças climáticas

Gestão pública | Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil

Inovação | Leonardo Júlio Souza, por projetos no setor espacial

Direito&Justiça | Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM)

Agro | Iêda Carvalho Mendes, engenheira agrônoma formada pela Universidade de Brasília (UnB), referência no estudo dos microrganismos que sustentam a fertilidade da terra

Entidade de Classe | Vitor Corrêa, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Distrito Federal (Senac-DF)

Inclusão e voluntariado | Elias Silva Araújo, fundador da Casa de Paulo Freire

Educação | Dione Moura, professora titular da Universidade de Brasília (UnB) e diretora da Faculdade de Comunicação

Empreendedorismo | Clevane Valle, gestora da Fazenda Malunga

Indústria e Tecnologia | Sesi Lab, representado pelo presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), Jamal Jorge Bittar

Saúde | Licia Mota, diretora científica da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), médica formada pela Universidade de Brasília (UnB)

Turismo e Eventos | Jamil Suaiden, presidente do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB)

Comércio e Serviços | Vinícola Brasília, representada por Ronaldo Triacca

Economia Criativa | Miguel Galvão, idealizador da Infinu

Esporte | Caio Bonfim, medalhista olímpico da marcha atlética em Paris 2024

Cultura | Reco do Bandolim, músico e diretor do Clube do Choro de Brasília

In memoriam | Guilherme Reis, ator e ex-secretário de Cultura do DF, que morreu em setembro de 2025, aos 70 anos. A honraria foi recebida pelo filho Gabriel Reis e familiares no palco