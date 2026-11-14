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Queda de postes

Vídeo: Ventania derruba postes na BR-060; trânsito fica congestionado

Quatro postes caíram sobre a pista. CBMDF e Neoenergia foram acionados para o local

Postes caíram e interditaram BR-060 - (crédito: Reprodução: CBMDF)
Postes caíram e interditaram BR-060 - (crédito: Reprodução: CBMDF)

Na noite desta sexta-feira (13/11), quatro postes caíram na BR-060, na altura da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) por causa de uma forte ventania que atingiu as estruturas. 

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência. Informações preliminares da corporação afirmam que não há vítimas por causa da queda dos postes. 

Segundo os bombeiros, algumas estruturas caíram sobre a pista, interditando totalmente a via. O trânsito, sentido Plano Piloto está parado.

Veja o vídeo:


Por conta da queda, a região está sem energia. A Neoenergia também foi acionada para o local.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 14/11/2026 00:24
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