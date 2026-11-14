Vídeo: Ventania derruba postes na BR-060; trânsito fica congestionado

Na noite desta sexta-feira (13/11), quatro postes caíram na BR-060, na altura da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) por causa de uma forte ventania que atingiu as estruturas.

Veja:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência. Informações preliminares da corporação afirmam que não há vítimas por causa da queda dos postes.

Segundo os bombeiros, algumas estruturas caíram sobre a pista, interditando totalmente a via. O trânsito, sentido Plano Piloto está parado.

Veja o vídeo:



Por conta da queda, a região está sem energia. A Neoenergia também foi acionada para o local.