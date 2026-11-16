Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (16/11):
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Campo da Esperança
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Adelaide Lázara Chrysostomo Primo, 82 anos
Conceição Nogueira de Abreu, 92 anos
Isaque Lima Mota, 31 anos
José Benedito da Silva Paula, 65 anos
Josefa Pereira Pontes, 71 anos
Leordina Pereira da Silva, 67 anos
Marcos Antônio Aquino Teixeira, 73 anos
Maria da Conceição Fernandes, 86 anos
Maria Leny da Silva, 85 anos
Maria Terezinha Fonseca, 81 anos
Paulo Roberto Soares, 58 anos
Reinaldo da Fonseca Xavier, 59 anos
Rosa Maria Naves, 82 anos
Selma de Sousa Tavares, 60 anos
Taguatinga
Alceu José da Silva, 79 anos
Aluízo Oliveira da Silva, 53 anos
Damião Tomaz da Silva, 48 anos
Djalma Jonas da Silva, 86 anos
Francisco Soares Rodrigues, 75 anos
José Fernandes Neto, 78 anos
Manoel Gomes de Souza, 66 anos
Miguel Araújo Avelino de Souza, menos de 1 ano
Núbia Helen Alves Oliviera, 38 anos
Raimunda de Figueiredo Silva, 86 anos
Rosimeire Sousa Santos de Amorim, 51 anos
Vitório dos Santos, 95 anos
Waldivino Bernardo dos Santos, 84 anos
Gama
Felícia Maria dos Santos, 103 anos
Manoel Cândido de Matos Gemaque, 80 anos
Maria Paulino Bezerra, 91 anos
Brazlândia
Cícero Paulo da Silva Neto, 23 anos
Sobradinho
Aloízio Marques da Silva, 66 anos
Gildázio Gonçalves de Oliveira, 63 anos
Miguel Ayres da Fonseca Neto, 70 anos
Jardim Metropolitano
Maria Fernandes de Sousa Santiago, 85 anos
Robson Costa dos Santos, 47 anos
Rogério Pereira Rodrigues, 51 anos
Jorge Brasílico de Araújo Costa, 94 anos (cremação)