Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (16/11):

Campo da Esperança

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Adelaide Lázara Chrysostomo Primo, 82 anos

Conceição Nogueira de Abreu, 92 anos

Isaque Lima Mota, 31 anos

José Benedito da Silva Paula, 65 anos

Josefa Pereira Pontes, 71 anos

Leordina Pereira da Silva, 67 anos

Marcos Antônio Aquino Teixeira, 73 anos

Maria da Conceição Fernandes, 86 anos

Maria Leny da Silva, 85 anos

Maria Terezinha Fonseca, 81 anos

Paulo Roberto Soares, 58 anos

Reinaldo da Fonseca Xavier, 59 anos

Rosa Maria Naves, 82 anos

Selma de Sousa Tavares, 60 anos

Taguatinga

Alceu José da Silva, 79 anos

Aluízo Oliveira da Silva, 53 anos

Damião Tomaz da Silva, 48 anos

Djalma Jonas da Silva, 86 anos

Francisco Soares Rodrigues, 75 anos

José Fernandes Neto, 78 anos

Manoel Gomes de Souza, 66 anos

Miguel Araújo Avelino de Souza, menos de 1 ano

Núbia Helen Alves Oliviera, 38 anos

Raimunda de Figueiredo Silva, 86 anos

Rosimeire Sousa Santos de Amorim, 51 anos

Vitório dos Santos, 95 anos

Waldivino Bernardo dos Santos, 84 anos

Gama

Felícia Maria dos Santos, 103 anos

Manoel Cândido de Matos Gemaque, 80 anos

Maria Paulino Bezerra, 91 anos

Brazlândia

Cícero Paulo da Silva Neto, 23 anos

Sobradinho

Aloízio Marques da Silva, 66 anos

Gildázio Gonçalves de Oliveira, 63 anos

Miguel Ayres da Fonseca Neto, 70 anos

Jardim Metropolitano

Maria Fernandes de Sousa Santiago, 85 anos

Robson Costa dos Santos, 47 anos

Rogério Pereira Rodrigues, 51 anos

Jorge Brasílico de Araújo Costa, 94 anos (cremação)