O grupo Os Melhores do Mundo foi premiado na categoria Cultura no Prêmio JK, evento organizado pelo Correio Braziliense, na noite de ontem. Adriano Siri recebeu a premiação em nome da companhia. Formado por Adriana Nunes, Adriano Siri, Jovane Nunes, Ricardo Pipo, Victor Leal e Welder Rodrigues desde 21 de abril de 1995, o grupo teatral é responsável por peças de destaque, como Hermanoteu na Terra de Godah, Notícias populares, Tormentas da Paixão e Tela Plana. O troféu foi entregue pelo deputado distrital Múcio Botelho (PSB).

Para Adriano, foi muito emocionante receber um prêmio de um grande apoiador de caminhada. "O Correio é um parceiro de toda nossa carreira. A qualidade do jornal, a envergadura do jornal nos alavancou muito. Nós tivemos notas, nós tivemos um pedacinho no roteiro, nós tivemos capas, matérias, foi muito importante", afirmou o integrante do Melhores do Mundo, companhia que faz aniversário no mesmo dia do Correio Braziliense.

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A cerimônia da segunda edição do Prêmio JK foi realizada na Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Cláudio Santoro, palco muito familiar para a Cia Os Melhores do Mundo. "A gente já pisou muito nesse palco, só que a gente pisa para receber aplausos e risadas. Isso é maravilhoso. E receber esse prêmio é muito emblemático. O Correio é um dos dos veículos mais importantes do nosso país, que está nas mesas das pessoas, de tanta gente importante e de tantos assinantes. Eu sou um dos assinantes até hoje", comentou ao receber o prêmio.

Adriano Siri agradeceu em nome de seus amigos e afirmou que sente muito honrado de representar a capital. "A gente é tão orgulhoso de Brasília, a gente quer que vocês também sejam orgulhosos dos Melhores do Mundo. Completamos 31 anos de carreira com a mesma formação e trabalhando exclusivamente com textos próprios. A gente bateu esse ano a marca de quatro milhões de espectadores presenciais. Isso não tem precedentes no setor de teatro nacional", celebrou.

Sobre a importância de premiar a cultura da capital, Adriano Siri acredita que o teatro e o jornalismo são ferramentas que devem caminhar juntas. "A arte é comunicação. Tem uma importância na transformação da vida das pessoas, no impacto da democracia, de uma sociedade mais justa. Premiar a cultura é fundamental", ressaltou. Ao finalizar sua fala, Adriano vibrou: "Viva o teatro, viva a cultura, viva o jornalismo".

Os integrantes

Adriano Siri é carioca e nasceu na cidade maravilhosa em 1968. Antes de começar na teatro, Adriano percorreu algumas áreas: se formou em Arquitetura na UnB, foi da música, do cinema, locutor, dublador e escritor de livros infantis. Desde que começou a trabalhar com as artes cênicas, está nos Melhores do Mundo.

Formada pela Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, a brasiliense Adriana Nunes também explora seus talentos com outras profissões. A artista é ilustradora, figurinista, contadora de histórias, autora de livros infantis, locura e professora. Adriana também fez trabalhos no cinema e na televisão, como no Zorra Total da TV Globo.

Jovane Nunes, goiano, se formou em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília (UnB) e está na companhia desde os primeiros passos. O ator tem três livros publicados e atua como roteirista do Canal Multishow.

Ricardo Pipo, assim como Jeovane, também está na companhia desde o começo. Realizou inúmeros trabalhos no rádio, televisão e cinema.Como contratado da Tv Globo, participou de diversos programas. Fez dupla com Welder Rodrigues por quase uma década na apresentação do projeto Jogo de Cena, em Brasília.

Victor Leal é administrador de empresas formado pela Universidade de Brasília (UnB) e integra o grupo desde sua formação, em 1994. Além de escrever e atuar nos espetáculos da companhia, também trabalhou como roteirista contratado pelo canal Multishow. No audiovisual, acumula participações em 13 longas-metragens e em diversos programas de televisão. O artista também atua e escreve para o Porta dos Fundos, um dos principais canais de humor do YouTube no Brasil.

Welder Rodrigues, ator e artista gráfico, é responsável pela identidade visual do grupo. Com formação em quadrinhos na Espanha, construiu também uma trajetória na televisão brasileira, com participações em programas como Zorra Total, Tá no Ar e Escolinha do Professor Raimundo. Ganhou destaque nacional com o personagem Jajá, no humorístico Zorra Total, e também integrou o elenco da novela Mar do Sertão, na qual interpretou Sabá Bodó.





Frases

A arte é comunicação. Tem uma importância na transformação da vida das pessoas, no impacto da democracia, de uma sociedade mais justa. Premiar a cultura é fundamental (...). Viva o teatro, viva a cultura, viva o jornalismo”.





