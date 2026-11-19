Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (19/11):
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Campo da Esperança
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Ademilson Neves Agostinho, 50 anos
Antônio Marques dos Santos, 81 anos
Damares Carvalho de Abreu, 83 anos
Edivaldo Pereira da Silva, 55 anos
Gasparina Severina de Jesus Gonçalves, 88 anos
Jaziel Monteiro Araújo, 66 anos
Nicolas Silva da Matta, menos de 1 ano
Valério de Aquino Gonçalves, 66 anos
Yeda Mori Souza Lima, 90 anos
Taguatinga
Ana Maria da Rocha Porto, 52 anos
Anastácio Rodrigues do Nascimento, 74 anos
Antônia Alves Bezerra, 77 anos
Carmozina Carvalho da Silva, 87 anos
Edmilson Abreu Macedo, 59 anos
Francisca Fernandes da Silva, 68 anos
Geraldo Gomes de Faria, 69 anos
Jair Marques dos Santos, 72 anos
João Nunes dos Santos, 89 anos
José Carlos da Silva, 66 anos
Manoel Alves dos Santos, 74 anos
Marlene Vidal, 75 anos
Nalva Cristina dos Santos, 55 anos
Pedro Ferreira de Sousa, 63 anos
Vítor Flaviano da Cruz Neto, 29 anos
Wilton Borges Vieira, 65 anos
Gama
Raimundo Nonato da Silva, 84 anos
Sérgio Carvalho da Costa, 81 anos
Planaltina
Alexandre Felipe da Silva, 56 anos
Valdemira Feitosa Costa, 79 anos
Sobradinho
Débora Barbosa Guedes, 93 anos
Dionízio Alves dos Santos, 87 anos
Elci Alves Batista, 77 anos
Suellen Reis Ângelo, 39 anos
Zacarias Braga de Mesquita, 84 anos
Jardim Metropolitano
Dalmo Alves Bezerra, 64 anos
Ivaldo Pereira de Assis, 58 anos (cremação)
Alineth dos Santos Lima Mendes, 67 anos (cremação)