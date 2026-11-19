Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (19/11):

Campo da Esperança

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Ademilson Neves Agostinho, 50 anos

Antônio Marques dos Santos, 81 anos

Damares Carvalho de Abreu, 83 anos

Edivaldo Pereira da Silva, 55 anos

Gasparina Severina de Jesus Gonçalves, 88 anos

Jaziel Monteiro Araújo, 66 anos

Nicolas Silva da Matta, menos de 1 ano

Valério de Aquino Gonçalves, 66 anos

Yeda Mori Souza Lima, 90 anos

Taguatinga

Ana Maria da Rocha Porto, 52 anos

Anastácio Rodrigues do Nascimento, 74 anos

Antônia Alves Bezerra, 77 anos

Carmozina Carvalho da Silva, 87 anos

Edmilson Abreu Macedo, 59 anos

Francisca Fernandes da Silva, 68 anos

Geraldo Gomes de Faria, 69 anos

Jair Marques dos Santos, 72 anos

João Nunes dos Santos, 89 anos

José Carlos da Silva, 66 anos

Manoel Alves dos Santos, 74 anos

Marlene Vidal, 75 anos

Nalva Cristina dos Santos, 55 anos

Pedro Ferreira de Sousa, 63 anos

Vítor Flaviano da Cruz Neto, 29 anos

Wilton Borges Vieira, 65 anos

Gama

Raimundo Nonato da Silva, 84 anos

Sérgio Carvalho da Costa, 81 anos

Planaltina

Alexandre Felipe da Silva, 56 anos

Valdemira Feitosa Costa, 79 anos

Sobradinho

Débora Barbosa Guedes, 93 anos

Dionízio Alves dos Santos, 87 anos

Elci Alves Batista, 77 anos

Suellen Reis Ângelo, 39 anos

Zacarias Braga de Mesquita, 84 anos

Jardim Metropolitano

Dalmo Alves Bezerra, 64 anos

Ivaldo Pereira de Assis, 58 anos (cremação)

Alineth dos Santos Lima Mendes, 67 anos (cremação)