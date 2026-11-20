A instituição também afirmou que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O Jardim Botânico de Brasília lamentou a morte de um ciclista, que não teve a identidade revelada, em uma área restrita da Estação Ecológica, nesta sexta-feira (20/11). “A instituição se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor”, diz nota de pesar publicada nas redes sociais.

A instituição também afirmou que as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades e que o Jardim Botânico de Brasília está à disposição para colaborar com os esclarecimentos necessários.

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Além disso, o Jardim Botânico esclareceu que a Estação Ecológica é uma unidade de conservação de proteção integral, destinada à preservação da biodiversidade, e possui acesso restrito, não sendo permitida a circulação de visitantes em seu interior.

“O Jardim Botânico de Brasília reforça seu compromisso com a conservação ambiental e com a segurança de todos”, conclui a nota.