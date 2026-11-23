Cresci, como muitos jovens do meu tempo e de antes, lendo os clássicos da literatura, sob um olhar de Brasis do passado. Apesar de a ficção permitir passear por épocas diferentes, mesmo quando escrita séculos depois dos acontecimentos, é sempre interessante ter escritores que descrevam, sob a sua ótica, o presente.

Machado de Assis e a burguesia que surgia no fim do século 19, em metrópoles ainda em construção, com sátiras e descrições assustadoramente fiéis dos brasileiros, com defeitos e qualidades, e maldades e malícias. Em Esaú e Jacó, Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Alienista, Dom Casmurro... O Cortiço, de Aluísio Azevedo, trouxe uma visão diferenciada do subúrbio do Rio de Janeiro. Capitães da Areia e Vidas Secas, um retrato do Nordeste como poucos de nós conhecemos aqui neste Planalto. Carolina Maria de Jesus e seu necessário Quarto de Despejo.

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Teve também Clarice. Nunca entendi por que os vestibulares da época cobraram justo a leitura do dificílimo A Paixão Segundo GH. Entender a complexidade da epifania provocada pelo encontro com a barata é para poucos e, em meio à adolescência, uma missão quase impossível. Tinha muito ali na obra de Clarice que poderia ser explorado, até no sentido de entender melhor a sociedade em que ela vivia. As crônica e contos de A Descoberta do Mundo, como já mencionei aqui recentemente, ou mesmo Perto do Coração Selvagem. E, se era pra ser complexo, por que não tentar desvendar a Macabéa de A Hora da Estrela? Mas que bom que ao menos tivemos a chance de nos impactar com a escrita errática e visceral dela que se tornou brasileira por intensa conexão com o povo.

É importante que eles tenham contado o que viram e sentiram em seus tempos. Mesmo quando transitamos em tempos diversos na escrita, mais para o passado ou mais para o futuro, trazemos junto um pouco do que nos torna nós mesmos e, em essência, humanos neste planeta que nos coloca à prova a todo o tempo. Às vezes, inclusive, como lembrança da nossa insignificância diante do universo. Aliás, não foi esse o tema da redação do vestibular da Universidade de Brasília (UnB) sobre o qual as versões passadas comentávamos por aqui?

Em breve os estudantes da cidade estarão também imersos nas provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS), pioneiro e referência para quem está matriculado no ensino médio e sonha com uma vaga no superior. Tenho sentido que ler voltou a ser pop. Recebemos nos estúdios do Correio esta semana a escritora Socorro Acioli, que chegou à marca de um milhão de exemplares de seu A cabeça do Santo vendidos.

Tudo isso para mencionar também o trabalho de autores contemporâneos da cidade que têm chamado a atenção justamente para a necessidade de nos conectarmos ao que há de mais humano em nós mesmos e, por consequência, etéreo. Em A linguagem dos desastres, Fabiane Guimarães, com quem tive o privilégio de dividir a bancada de trabalho neste Correio Braziliense, retrata uma Brasília castigada pela crise climática. Queimadas, crises energética e sanitária — todas as tragédias juntas e ao mesmo tempo. O ambientalista Eugênio Giovenardi me enviou outro livro em que trata da urgência de se preservar o Cerrado.

Comecei também, com atraso, Erva Brava, da talentosa colega Paulliny Gualberto, minha contemporânea na faculdade de jornalismo, que também lembra a pobreza material e de espírito que, muitas vezes, nos assola, e a poluição para a qual viramos os olhos. Estou ainda ansiosa para descobrir o que ela aprontou em Os imortais, por falar em obras que nos transportam à nossa mais plena humanidade, mesmo que em épocas remotas. A repercussão internacional não deixa dúvidas sobre a qualidade e a inovação do texto. Mas estou seguindo um passo por vez, para criar essa teia de conhecimentos que, espero, atravesse gerações.



