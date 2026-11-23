Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (23/11):
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Campo da Esperança
Carmen Salles Campelo da Silva, 79 anos
Domingos Santos Costa, 67 anos
Edileuza Paulo Pontes, 79 anos
Henrique Canfora Castro, 63 anos
Henry Greidinger Campos, 52 anos
Ivan Freitas Navarro, 88 anos
João Antonio Sereno Neves, 63 anos
Maria Arteira Alves de Araújo, 89 anos
Maria Eugenia Azevedo de Santa Ritta, 93 anos
Vitor Ferreira Seleme, 3 anos
Taguatinga
Adão Rogério Ximenes, 55 anos
Carlos Vicente da Silva, 62 anos
Edite Maria de Assis Ferreira, 98 anos
Edson Ferreira da Silva, 56 anos
Egberto Marquezini, 78 anos
Isaac Gabriel Costa Rodrigues, menos de 1 ano
Izabel Cristina Pereira da Silva, 47 anos
Lindalva Maria de Aquino Negreiros, 64 anos
Marcos Antonio Rocha Meneses, menos de 1 ano
Maria Inês Pereira Nascimento, 67 anos
Maria Nicácia de Sousa da Silva, 71 anos
Paulo Henrique Seabra, 55 anos
Gama
Carmem Lúcia Carvalho Guimarães, 59 anos
Márcio Gonçalves dos Santos, 58 anos
Rosentina Maria de Jesus, 93 anos
Planaltina
Evandro Alves de Sousa, 63 anos
Brazlândia
José Carlos Santos de Almeida, 58 anos
Tarlison Zeferino da Costa, 35 anos
Sobradinho
Koichi Matsumoto, 88 anos
Maria Fernandes da Silva, 76 anos
Wesley Rafael Aparecido Pedro, 37 anos
Jardim Metropolitano
Anna dos Santos de Oliveira, 87 anos
Vicente Paulino da Silva, 82 anos