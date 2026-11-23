Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (23/11):

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Campo da Esperança

Carmen Salles Campelo da Silva, 79 anos

Domingos Santos Costa, 67 anos

Edileuza Paulo Pontes, 79 anos

Henrique Canfora Castro, 63 anos

Henry Greidinger Campos, 52 anos

Ivan Freitas Navarro, 88 anos

João Antonio Sereno Neves, 63 anos

Maria Arteira Alves de Araújo, 89 anos

Maria Eugenia Azevedo de Santa Ritta, 93 anos

Vitor Ferreira Seleme, 3 anos

Taguatinga

Adão Rogério Ximenes, 55 anos

Carlos Vicente da Silva, 62 anos

Edite Maria de Assis Ferreira, 98 anos

Edson Ferreira da Silva, 56 anos

Egberto Marquezini, 78 anos

Isaac Gabriel Costa Rodrigues, menos de 1 ano

Izabel Cristina Pereira da Silva, 47 anos

Lindalva Maria de Aquino Negreiros, 64 anos

Marcos Antonio Rocha Meneses, menos de 1 ano

Maria Inês Pereira Nascimento, 67 anos

Maria Nicácia de Sousa da Silva, 71 anos

Paulo Henrique Seabra, 55 anos

Gama

Carmem Lúcia Carvalho Guimarães, 59 anos

Márcio Gonçalves dos Santos, 58 anos

Rosentina Maria de Jesus, 93 anos

Planaltina

Evandro Alves de Sousa, 63 anos

Brazlândia

José Carlos Santos de Almeida, 58 anos

Tarlison Zeferino da Costa, 35 anos

Sobradinho

Koichi Matsumoto, 88 anos

Maria Fernandes da Silva, 76 anos

Wesley Rafael Aparecido Pedro, 37 anos

Jardim Metropolitano

Anna dos Santos de Oliveira, 87 anos

Vicente Paulino da Silva, 82 anos