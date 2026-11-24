Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (24/11):

Campo da Esperança

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Antônio José de Oliveira, 86 anos

Clery Silva Lima, 87 anos

Fabiana Marcelino da Silva, 48 anos

Geraldo Corrêa Peres, 78 anos

Ítalo Lucas Fernandes de Brito, 19 anos

João Carlos Hohl Abraão, 73 anos

João Marra, 70 anos

Jocelino Ferreira Alves, 91 anos

José Arylton de Almeida Ramos, 90 anos

José Carlos Faria Peixoto Guimarães, 88 anos

José Carlos Magalhães Caixeta, menos de 1 ano

Luís Antunes de Aguiar, 83 anos

Maria Cristina do Nascimento Alves, 59 anos

Maria Madalena Magalhães de Almeida, 92 anos

Moacir Muhlbauer, 62 anos

Otávio Minoru Hayashi, 76 anos

Rita de Cássia Moraes Gomes, 72 anos

Rodrigo Levy Miquette, 46 anos

Sebastião Andrade Araújo, 93 anos

Soraia Maria da Silva, 63 anos

Valdemar Santos Guimarães, 81 anos

Taguatinga

Antônio Wilson Gonçalves Silva, 34 anos

Benedita Alves de Abreu, 94 anos

Eliezer dos Santos, 70 anos

Maria Antônia Lages dos Santos, 45 anos

Maria Aparecida de Resende, 87 anos

Maria Bárbara de Souza Amorim, 90 anos

Maria de Nazaré Mourão Bezerra, 86 anos

Maria do Socorro Silva, 79 anos

Nivaldo Grabner de Oliveira, 68 anos

Weliton Ferreira da Silva, 56 anos

Gama

José Antônio Ribeiro, 68 anos

Maria Victoria dos Reis Monteiro, menos de 1 ano

Paulo de Aquino Braga, 96 anos

Planaltina

Adivaldo Balbino dos Anjos, 82 anos

Eduardo Farias Lima, 76 anos

José Nilton de Souza Almeida, 59 anos

Millena Vitória Oliveira, menos de 1 ano

Brazlândia

Fabrício Ângelo Batista, 32 anos

Judite Francisco Maria de Lima, 96 anos

Sobradinho

Maria das Graças Lins Pedrosa, 74 anos

Osvaldo Ciríaco Nunes, 66 anos

Overman Rodrigues da Costa, 71 anos

Jardim Metropolitano

Marlene dos Santos, 63 anos

Efran José Malave Caranama, 32 anos (cremação)

Reinaldo Moura, 77 anos (cremação)



