Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (24/11):
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Campo da Esperança
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Antônio José de Oliveira, 86 anos
Clery Silva Lima, 87 anos
Fabiana Marcelino da Silva, 48 anos
Geraldo Corrêa Peres, 78 anos
Ítalo Lucas Fernandes de Brito, 19 anos
João Carlos Hohl Abraão, 73 anos
João Marra, 70 anos
Jocelino Ferreira Alves, 91 anos
José Arylton de Almeida Ramos, 90 anos
José Carlos Faria Peixoto Guimarães, 88 anos
José Carlos Magalhães Caixeta, menos de 1 ano
Luís Antunes de Aguiar, 83 anos
Maria Cristina do Nascimento Alves, 59 anos
Maria Madalena Magalhães de Almeida, 92 anos
Moacir Muhlbauer, 62 anos
Otávio Minoru Hayashi, 76 anos
Rita de Cássia Moraes Gomes, 72 anos
Rodrigo Levy Miquette, 46 anos
Sebastião Andrade Araújo, 93 anos
Soraia Maria da Silva, 63 anos
Valdemar Santos Guimarães, 81 anos
Taguatinga
Antônio Wilson Gonçalves Silva, 34 anos
Benedita Alves de Abreu, 94 anos
Eliezer dos Santos, 70 anos
Maria Antônia Lages dos Santos, 45 anos
Maria Aparecida de Resende, 87 anos
Maria Bárbara de Souza Amorim, 90 anos
Maria de Nazaré Mourão Bezerra, 86 anos
Maria do Socorro Silva, 79 anos
Nivaldo Grabner de Oliveira, 68 anos
Weliton Ferreira da Silva, 56 anos
Gama
José Antônio Ribeiro, 68 anos
Maria Victoria dos Reis Monteiro, menos de 1 ano
Paulo de Aquino Braga, 96 anos
Planaltina
Adivaldo Balbino dos Anjos, 82 anos
Eduardo Farias Lima, 76 anos
José Nilton de Souza Almeida, 59 anos
Millena Vitória Oliveira, menos de 1 ano
Brazlândia
Fabrício Ângelo Batista, 32 anos
Judite Francisco Maria de Lima, 96 anos
Sobradinho
Maria das Graças Lins Pedrosa, 74 anos
Osvaldo Ciríaco Nunes, 66 anos
Overman Rodrigues da Costa, 71 anos
Jardim Metropolitano
Marlene dos Santos, 63 anos
Efran José Malave Caranama, 32 anos (cremação)
Reinaldo Moura, 77 anos (cremação)