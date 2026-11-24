O artista, que mora no Brasil desde 2020, tem dedicado parte de seu tempo a ações beneficentes. - (crédito: Guilherme Cavalcanti/CB/D.A Press)

Famoso por revelar os segredos dos truques de mágica na televisão, o ilusionista norte-americano Val Valentino, de 70 anos, conhecido como Mister M, apresentou-se nesta terça-feira (24/11) para pacientes do Hospital Sarah Kubitschek, na Asa Sul, em Brasília. O artista, que mora no Brasil desde 2020, tem dedicado parte de seu tempo a ações beneficentes.

Em entrevista ao Correio, Valentino contou que costuma visitar hospitais e instituições que acolhem crianças nos países por onde passa.

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Ao comentar a experiência no Hospital Sarah, o ilusionista destacou a receptividade do público. “O carinho que recebi e que retribuí foi absolutamente incrível para mim. É algo que vai além das palavras”, afirmou Mister M, em tradução do inglês. “Foi fantástico, e estou ansioso para fazer isso novamente”.

O artista esteve recentemente no Instituto Neymar Jr., no litoral de São Paulo, onde se apresentou para crianças e famílias atendidas pela instituição em uma ação em comemoração ao Dia das Crianças.

Valentino considera as apresentações beneficentes uma forma de retribuir o reconhecimento que recebeu ao longo da carreira. Recordou, por exemplo, a audiência de milhões de espectadores que seus programas alcançaram em diferentes países.

“Estou em um momento da minha vida em que já fiz tantas coisas. Já me apresentei em tantos países, fiz grandes turnês e espetáculos ao vivo para 60 mil pessoas. […] Para mim, essa é a minha maneira de retribuir ao meu público”, disse.

Casado com uma brasileira, Valentino brinca que se considera "metade brasileiro."

As noites de domingo

Valentino ganhou projeção internacional em 1997, quando estrelou a série Breaking the Magician’s Code: Magic’s Biggest Secrets Finally Revealed, da emissora norte-americana Fox. No Brasil, tornou-se conhecido dois anos depois, com a exibição de seus quadros no Fantástico, da TV Globo, nos quais revelava como eram executados truques de ilusionismo.

Passados mais de 25 anos desde a estreia na televisão brasileira, o artista diz ainda encontrar pessoas que se emocionam ao reconhecê-lo, mesmo quando está sem a máscara que marcou o personagem. Segundo ele, parte das lembranças compartilhadas pelos fãs está relacionada à experiência de assistir ao programa em família.

O ilusionista recordou relatos de brasileiros que, quando crianças, lutavam contra o sono para acompanhar o Fantástico ao lado dos pais. “Realmente toca o meu coração, e é por isso que estou aqui no Brasil”, declarou.

A mágica depois dos segredos

A fama conquistada por Mister M também foi acompanhada de críticas de outros ilusionistas, que temiam que a exposição dos bastidores dos truques comprometesse o futuro da profissão. Valentino se recorda de ter sido chamado de traidor e acusado de destruir a arte da mágica. Hoje, avalia que o efeito de seus programas foi o oposto.

Na interpretação do artista, a popularidade dos quadros contribuiu para despertar o interesse de mais pessoas pelo ilusionismo, e conhecer o funcionamento de uma ilusão não impede o público de se surpreender ao vê-la no palco.

“Não há diferença. Isso apenas chamou mais atenção para a arte da mágica, e os mágicos também foram desafiados a criar coisas novas. Há mágicos maravilhosos por aí hoje”, afirmou.

O artista prepara novas apresentações para 2027 e pretende ampliar as visitas a hospitais e instituições de acol