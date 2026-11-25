A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o governo trabalha para apresentar, nas próximas duas semanas, uma "solução definitiva" para o Banco de Brasília (BRB). Questionada por jornalistas sobre o futuro da instituição e a possibilidade de privatização, a chefe do Executivo distrital evitou detalhar os cenários em discussão, alegando a sensibilidade do mercado financeiro, mas garantiu que correntistas e servidores não têm motivos para preocupação.

"Eu não vou comentar isso porque o mercado financeiro é muito sensível, mas o que eu posso falar para toda a imprensa e para os nossos correntistas é que o BRB terá uma saída com tranquilidade, para que as pessoas não se preocupem, porque nós temos algumas alternativas — alternativa A, B, C", declarou a governadora durante a visita às obras do Terminal do BRT de Santa Maria

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Reunião com servidores

Celina Leão destacou que a presidência do banco realizou, nesta quarta-feira (25), uma reunião virtual com cerca de 2 mil servidores para apresentar os caminhos avaliados pela gestão. "A gente está caminhando para uma solução definitiva. Nessas duas semanas nós teremos uma solução definitiva para o bem", reforçou.

Ao ser diretamente indagada sobre a eventual privatização da instituição financeira, a governadora não descartou cenários, mas manteve sigilo sobre as tratativas em andamento. "Solução definitiva existem muitas possibilidades, mas a gente não vai adiantar nada porque nós temos várias delas em curso", concluiu.

Suspensão de registro

Esta semana, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou a suspensão do registro do BRB porque a instituição bancária descumpriu, por mais de 12 meses, as obrigações periódicas de divulgação de informações financeiras. Com a decisão, o BRB fica impedido de negociar ações e outros valores mobiliários em mercados regulamentados até que regularize sua situação.

Em nova, o Banco de Brasília reconheceu a gravidade da situação, mas garantiu continuar em pleno funcionamento das suas atividades bancárias, exceto a negociação de ações.