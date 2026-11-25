Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (25/11):
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Campo da Esperança
Adalberto Pontes Gomes, 85 anos
Antônio Cezar de Paiva Benetti, 60 anos
Claudio Mesquita Cafe, 76 anos
Geraldo Azarias, 91 anos
Irani Santana Guimarães Amaral, 88 anos
João Victor Gonçalves da Silva, 18 anos
José Francisco de Araújo, 67 anos
Lidia Cardoso da Costa, 83 anos
Lilian Gonçalves de Deus, 55 anos
Lindacy Batista de Oliveira, 41 anos
Luiz Alfredo Borges de Freitas Junior, 66 anos
Luiz Carlos Moura, 62 anos
Luiz Geraldo Rocha Faria de Oliveira, 68 anos
Maria Benedita da Silva, 73 anos
Maria de Nazaré Pedroza, 89 anos
Meriele da Silva Rodrigues Costa, 45 anos
Nanako Enoki Gonçalves, 81 anos
Sonia Maria Batista Pereira, 72 anos
Vangelito de Souza Prado, 68 anos
Taguatinga
Claudio Quaresma Dourado, 52 anos
Diones Soares de Lima, 39 anos
Francisco Paulo de Melo, 88 anos
Gyong Jae Gim, 56 anos
Marcus Vinicius Silva Barroso, 20 anos
Maria Conceição e Silva Leite, 83 anos
Maria das Gracas de Lima, 47 anos
Maria do Ceo Ramos da Silva, 86 anos
Maria Joana Nunes Cordeiro, 70 anos
Maria Julia Martins da Mata, 75 anos
Pedro Henrique Araújo Silva, 20 anos
Rogério Godin de Oliveira, 51 anos
Gama
Antonia Pereira Alves, 92 anos
Planaltina
Iracema Fernandes dos Santos, 78 anos
Maria do Socorro Ramalho Fernandes, 76 anos
Brazlândia
David Oliveira dos Santos, 74 anos
Natanael Matias Avelino, menos de 1 ano
Valdete Arruda Soares da Mota, 81 anos
Sobradinho
Francisca Nascimento Rocha, 82 anos
Maria Aparecida Cabral, 58 anos
Osmar Batista de Araújo, 68 anos
Jardim Metropolitano
Eustáquio dos Reis Guimarães, 81 anos (cremação)
Fernanda Daniela Fernandes Pereira, 49 anos (cremação)
Inês Felix da Silva, 64 anos (cremação)