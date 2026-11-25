Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (25/11):

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Campo da Esperança

Adalberto Pontes Gomes, 85 anos

Antônio Cezar de Paiva Benetti, 60 anos

Claudio Mesquita Cafe, 76 anos

Geraldo Azarias, 91 anos

Irani Santana Guimarães Amaral, 88 anos

João Victor Gonçalves da Silva, 18 anos

José Francisco de Araújo, 67 anos

Lidia Cardoso da Costa, 83 anos

Lilian Gonçalves de Deus, 55 anos

Lindacy Batista de Oliveira, 41 anos

Luiz Alfredo Borges de Freitas Junior, 66 anos

Luiz Carlos Moura, 62 anos

Luiz Geraldo Rocha Faria de Oliveira, 68 anos

Maria Benedita da Silva, 73 anos

Maria de Nazaré Pedroza, 89 anos

Meriele da Silva Rodrigues Costa, 45 anos

Nanako Enoki Gonçalves, 81 anos

Sonia Maria Batista Pereira, 72 anos

Vangelito de Souza Prado, 68 anos

Taguatinga

Claudio Quaresma Dourado, 52 anos

Diones Soares de Lima, 39 anos

Francisco Paulo de Melo, 88 anos

Gyong Jae Gim, 56 anos

Marcus Vinicius Silva Barroso, 20 anos

Maria Conceição e Silva Leite, 83 anos

Maria das Gracas de Lima, 47 anos

Maria do Ceo Ramos da Silva, 86 anos

Maria Joana Nunes Cordeiro, 70 anos

Maria Julia Martins da Mata, 75 anos

Pedro Henrique Araújo Silva, 20 anos

Rogério Godin de Oliveira, 51 anos

Gama

Antonia Pereira Alves, 92 anos

Planaltina

Iracema Fernandes dos Santos, 78 anos

Maria do Socorro Ramalho Fernandes, 76 anos

Brazlândia

David Oliveira dos Santos, 74 anos

Natanael Matias Avelino, menos de 1 ano

Valdete Arruda Soares da Mota, 81 anos

Sobradinho

Francisca Nascimento Rocha, 82 anos

Maria Aparecida Cabral, 58 anos

Osmar Batista de Araújo, 68 anos

Jardim Metropolitano

Eustáquio dos Reis Guimarães, 81 anos (cremação)

Fernanda Daniela Fernandes Pereira, 49 anos (cremação)

Inês Felix da Silva, 64 anos (cremação)



