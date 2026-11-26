Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (26/11):
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Campo da Esperança
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Adalberto Rocha Ferreira, 79 anos
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Amâncio Manoel Lopes, 92 anos
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Diva Helena Oliveira Santos, 50 anos
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Dolores Solar de Lima, 81 anos
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Doralice Almeida Amador da Silva, 92 anos
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Fabiano Souza de Lima, 51 anos
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Florisvaldo Costa, 94 anos
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Gilmar Lopes da Silva, 61 anos
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Jonas da Silva de França, 35 anos
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Liliane Tomé de Oliveira, 74 anos
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Maria Nilcea de Carvalho, 85 anos
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Maria Raimunda Barros de Lima, 73 anos
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Maria Zilda de Oliveira, 78 anos
- Rayane Alves Dias, menos de 1 ano
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Vitória Jeber Catelli, 97 anos
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Waldir Napolitano, 84 anos
Taguatinga
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Allan Cláudio dos Santos, 60 anos
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Daria Maria Rodrigues Marques, 71 anos
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Dionalva Santos de Jesus, 72 anos
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Djalma Batista de Souza, 81 anos
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Francisco Severino de Lacerda, 62 anos
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Genivalda Silva Lima, 95 anos
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José Borges de Miranda, 79 anos
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José Pires Guimarães, 65 anos
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Maria de Fátima de Brito, 72 anos
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Maria José da Cruz, 82 anos
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Larytsa Tamy Almeida Gonçalves, menos de 1 ano
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Raimunda da Silva Marques, 84 anos
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Samuel Levi Alves de Sousa, 0 anos
Gama
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Antônio Viana Chaves, 75 anos
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Nilza Santos da Silva, 76 anos
Planaltina
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Orismar Ferreira Lima, 59 anos
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Samuel Lopes Barroso, 57 anos
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Valter de Almeida Pinto, 44 anos
Sobradinho
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Elita de Sena Guedes, 89 anos
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Geferson Soares da Silva, 41 anos
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Wilson de Santana Souza, 60 anos
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Yara Maria Broxado Marçal, menos de 1 ano
Jardim Metropolitano
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Ivo Ramiro Trovizo, 85 anos (cremação)
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Fabiana Marques Pontes, 26 anos (cremação)
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Vera Lúcia Guimarães Gomes, 52 anos (cremação)