A entrega do Mérito Varejista, promovida pelo Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista-DF), realizada no Espaço Dúnia City Hall, no Lago Sul, reuniu autoridades, representantes de entidades empresariais e empresários locais para reconhecer trajetórias e iniciativas que contribuíram para o fortalecimento do setor.

A premiação foi aberta pelo presidente do Sindivarejista-DF, Sebastião Abritta, que destacou a importância da homenagem para reconhecer pessoas que fazem a diferença no comércio da capital. "A maior comenda do setor varejista, que o Sindivarejista oferece a associados, autoridades e pessoas que fizeram a diferença para o comércio varejista no Distrito Federal no ano passado", afirmou.

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Segundo Abritta, o comércio varejista gera aproximadamente 160 mil empregos no Distrito Federal. Ele também apresentou dados sobre a abertura e o fechamento de empresas: entre janeiro e outubro, foram abertas mais de 6,5 mil empresas, enquanto 5.095 encerraram as atividades. O saldo, conforme o presidente, permaneceu positivo em aproximadamente 1,5 mil estabelecimentos.





















Abritta também apresentou um balanço do desempenho do setor e estimou crescimento de aproximadamente 5,5% do varejo em 2026, na comparação com o ano anterior. Para o dirigente, apesar das dificuldades enfrentadas pelos empresários, o comércio tem demonstrado capacidade de adaptação diante das mudanças econômicas e regulatórias.

A diretora de Redação do Correio Braziliense, Ana Dubeux, foi homenageada. Natural de Recife, em agosto de 2027, completará 40 anos na capital federal. "Descobri a história da capital e as pessoas daqui. Acho que uma coisa que um bom jornalista deve fazer em Brasília é cobrir histórias, escrever histórias das pessoas que são importantes para a cidade", afirmou.

Sobre a premiação, Ana Dubeux declarou sentir satisfação por integrar a lista de profissionais reconhecidos e lembrou que outras personalidades importantes já receberam a homenagem. "Para mim, é uma satisfação e uma responsabilidade grande, porque, de algum modo, contribuo com a história desse setor, que é fundamental para a economia da cidade e do país", concluiu ela, que revelou ter realizado um sono ao vir trabalhar em Brasília.

Superação

Entre os homenageados estava Moisés França, fundador da Bicalho Refrigeração, empresa que começou a partir de sua experiência no comércio e, hoje, reúne diferentes atividades ligadas ao segmento de alimentação. "É o reconhecimento de todo um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos. A gente sai daqui hoje com uma vontade de continuar investindo, gerando emprego e movimentando a economia do DF", afirmou.

Outro homenageado foi Francisco Sávio de Oliveira, fundador da Só Utilidades, que chegou em Brasília em 1975. Mais de cinco décadas depois, ele relembra o início da trajetória na Avenida Comercial de Taguatinga, onde começou trabalhando como camelô antes de conseguir abrir a primeira loja. "Brasília me acolheu e, com muito trabalho, conseguimos abrir a primeira loja, a segunda loja e estamos até hoje no trabalho do dia a dia", relatou.

A trajetória familiar também esteve representada na cerimônia. Ana Paula da Silva Torres, proprietária do Armarinho Torres, recebeu a homenagem após 55 anos de história do estabelecimento, iniciado pelos pais dela, imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil e começaram a trabalhar no ramo de armarinhos.

"Eu tenho ex-funcionários que são empresários hoje. Saíram de lá para abrir seu negócio e falam que aprenderam muito comigo e estão progredindo. Isso é muito valioso", disse a empresária.

Expansão

A cerimônia também homenageou Lázaro Marques, ex-presidente do Sindivarejista e empresário do ramo da construção. Ele relembrou a própria trajetória em Brasília, para onde veio sozinho, sem parentes ou conhecidos que pudessem ajudá-lo a iniciar a vida na capital.

Ao recordar o período em que esteve à frente do sindicato, Lázaro destacou as transformações na comunicação e na representatividade empresarial. Para ele, a homenagem também foi uma oportunidade de reencontrar pessoas que fizeram parte de sua trajetória. "É muito emocionante, porque eu já fui presidente do Sindivarejista, no início, quando era tudo muito mais difícil", afirmou.

Aos jovens que pretendem empreender, deixou uma mensagem de perseverança. "Que acreditem, tenham fé, sejam perseverantes e procurem dar o melhor de si e fazer o melhor que for possível. A perfeição não existe, mas persigam ela e sejam persistentes", aconselhou.

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire, destacou a importância da iniciativa do Sindivarejista para reconhecer empresários responsáveis pela geração de emprego e renda na capital. "É uma noite de homenagear quem gera emprego, quem gera renda, e o Sindivarejista hoje proporcionando para algumas pessoas uma noite que pode se tornar inesquecível para cada um dos homenageados", afirmou.

Na avaliação de Aparecido, o desempenho do comércio e do setor de serviços no DF tem sido positivo, com crescimento acima da média nacional. O dirigente atribuiu os resultados à disposição dos empresários de investir e manter os negócios em funcionamento, mesmo diante das dificuldades econômicas.

"Temos grandes empresários, empresários que acreditam, que investem e geram emprego, geram renda e crescimento para o Distrito Federal. E nada melhor do que nós reconhecermos as pessoas que fazem isso pela população, porque sem o empresário não existe renda", declarou o presidente da Fecomércio-DF.

Confira os homenageados

Alessandro Saturno de Moraes - Rede Record

Ana Dubeux - Correio Braziliense

Ana Paula da Silva Torres Kryonidis - Armarinho Torres

Bruna Vasconi - Peça Rara Brechó

Eugênio Mariano da Silva - Luana Decorações

Francisco Sávio de Oliveira - Só Utilidades

Jadson Silva Negreiros - Alcateia

Lazaro Marques Neto - Ex-presidente Sindivarejista e empresário

Moisés de Oliveira França - Bicalho Balanças

Paulo Renato da Costa Palhares - First Class