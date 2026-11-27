Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (27/11):
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Campo da Esperança
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Altamir da Silva, 83 anos
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Ana Maria Alfaro de Oliveira Bello, 73 anos
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Ana Silva Abreu Santos, 77 anos
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Andreína Castro da Silva, 91 anos
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Celestino Ivo Golfetto, 88 anos
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Conceição de Maria Bogeia Carvalho, 84 anos
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Iza Galvão Ribeiro de Melo, 86 anos
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Joaquim Gilberto Cerveira Pinto, 90 anos
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José Donizetti Pacheco, 70 anos
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Maria del Pilar Bajo Castrillo, 70 anos
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Selma Afonso Nazaré, 77 anos
Taguatinga
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Alcina da Silva Rocha, 86 anos
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Bento José Lopo Ganan, menos de 1 ano
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Elias Rodrigues Barbosa, 86 anos
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Eunice Lima de Oliveira, 62 anos
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Franklin Almeida Freire, 49 anos
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Gilso Fernando Aleixo e Silva, 73 anos
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Greicyelle Basílio de Araújo Sousa, 40 anos
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Joana Rodrigues Ramalho, 69 anos
Gama
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Francisco Moreira Lima, 72 anos
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Joelma Martins Ribeiro dos Santos, 48 anos
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Maria Lázara Pires, 67 anos
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Maria Miranda Fernandes, 91 anos
Planaltina
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Marcelina Moreira dos Santos, 64 anos
Brazlândia
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Valdino Pereira dos Santos, 62 anos
Sobradinho
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Francisco Timóteo dos Santos, 78 anos
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Ivana Maria Braga de Carvalho, 73 anos
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Joseciel da Paixão, 81 anos
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Maria da Glória de Souza Novaes, 74 anos
Jardim Metropolitano
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João Avelino de Carvalho Neto, 64 anos