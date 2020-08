JG Jéssica Gotlib

Controladoras de Planos de Saúde não poderão aumentar preços entre setembro e dezembro deste ano para nenhuma modalidade - (foto: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

O médico e diretor-presidente do grupo Hapvida, Jorge Pinheiro, falou ao CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — nesta quinta-feira (27/8) sobre as medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, entre elas o uso da telemedicina. Mas Pinheiro lembrou também que o momento econômico que o país enfrenta é complicado e que é preciso a contribuição de todos para ultrapassar o momento crítico.

“Nós vivemos dos usuários, o usuário é que, de fato, é o grande mantenedor do nosso serviço. Então, nós temos que, nessa hora, estender a mão, estarmos juntos e, com as possibilidades que pudermos, trazer esse tipo de ação como a gente voluntariamente fez”, declarou o médico. Ele lembrou da decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de vedar os reajustes de todos os planos de saúde por 120 dias, entre setembro e dezembro de 2020, para frear os impactos econômicos da pandemia na renda das famílias.

Para Pinheiro, foi uma decisão acertada. “A determinação da Agência Nacional eu achei que foi uma determinação justa, equilibrada, é importante, sim, que o setor dê a sua contribuição. É o momento em que cada um tem que se ajudar no sentido de passarmos com mais tranquilidade”, colocou o executivo.

O presidente do grupo Hapvida informou também que a rede havia suspendido os aumentos dos planos próprios, em alguns casos, desde os primeiros meses da pandemia.

“Eu falo ali de abril ainda. Nós suspendemos voluntariamente a aplicação de reajustes para usuários de planos individuais e pequenas e médias empresas. Esses canais, que são notadamente do varejo, eram aqueles que a gente imaginava, como de fato ocorreram, que poderiam sofrer mais com essa doença e os efeitos econômicos que ela traria. Só não havíamos suspendido as negociações de planos corporativos de grandes empresas que têm uma maior capacidade de negociação de reajuste já customizado”, lembrou.

