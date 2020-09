Tubarão sem pele é achado na Itália e deixa cientistas intrigados

CB Correio Braziliense

(foto: Antonello Mulas/Universide de Cagliari/Reprodução)

Cientistas italianos fizeram uma descoberta que tem deixado biólogos ao mesmo tempo surpresos e preocupados: um tubarão sem pele. O peixe foi achado na costa da ilha italiana da Sardenha, e análises confirmaram que ele não possui nenhuma das estruturas que compõem a pele, como a derme e a epiderme.

A surpresa vem do fato de o tubarão-gato-de-boca-negra (Galeus melastomus) ter sido encontrado com vida, uma vez que se sabe o quão importante a pele é para o sistema imunológico e para a proteção contra parasitas e predadores para os animais da subclasse Elasmobranchii, que inclui ainda as arraias. A preocupação se deve às possíveis explicações para o fenômeno.

Enquanto uma das hipótese para a falta de pele do tubarão é uma anomalia genética, o que significaria que ele nasceu dessa forma, os pesquisadores não descartam a possibilidade de o animal ter ficado assim devido ao aumento da temperatura ou da acidez das águas oceânicas. Para proteger a vida marinha, é crucial responder a essa dúvida, dizem os pesquisadores no artigo que descreve o peixe, publicado na revista especializada Fish Biology.