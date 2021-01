Ministério da Saúde tira do ar app que recomenda "tratamento precoce"

ST Sarah Teófilo ME Maria Eduarda Cardim JG Jéssica Gotlib

Plataforma era facilmente acessada por pessoas que não são da área médica e recomendava medicamentos a todos os pacientes - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A)

O Ministério da Saúde retirou do ar nesta quinta-feira (21/1) a plataforma do aplicativo TrateCov, lançado há uma semana pelo ministro Eduardo Pazuello, que recomendava o tratamento precoce com a prescrição de medicamentos, como a cloroquina e ivermectina, para pacientes com sintomas da covid-19. Os remédios não possuem eficácia comprovada contra a doença. Segundo a pasta, o site funcionava apenas como simulador, foi invadido e ativado indevidamente, “o que provocou a retirada do ar, que será momentânea”.

Apesar de informar que o site foi invadido e ativado indevidamente, a plataforma “tratecovbrasil.saude.gov.br” foi divulgada pelo próprio ministério nas notícias do site oficial da pasta. Com isso, ainda que o ministério tenha informado que o aplicativo foi criado para auxiliar os profissionais de saúde a diagnosticar a doença, após o médico cadastrar dados, sintomas e comorbidades do paciente, qualquer pessoa tinha acesso ao site que simulava a plataforma e poderia fazer o próprio diagnóstico.

O aplicativo foi lançado pelo ministro Eduardo Pazuello no dia 11 de janeiro, em visita a Manaus na semana passada. Pazuello já sabia da crise de oxigênio na cidade e viajou ao município no dia 9 de janeiro, onde ficou até o dia 13, quarta-feira. No dia seguinte, o sistema de Saúde entrou em verdadeiro colapso, devido à falta de cilindros de oxigênio, e pacientes começaram a morrer por asfixia.

No lançamento, Pazuello afirmou que a prescrição de uma medicação pode ser feita pelo médico antes dos resultados dos testes, somente com o diagnóstico clínico, já que exames laboratoriais ou de imagem são complementares. "O diagnóstico é do médico, não é do exame, não é do teste, não aceitem isso. (...) o exame laboratorial, o teste é complemento do diagnóstico médico, até porque a medicação pode e deve começar antes desses exames complementares. Caso o exame lá na frente, por alguma razão, dê negativo, ele reduz a medicação e tá ótimo. Não vai matar ninguém, pelo contrário, salvará no caso da covid", indicou Pazuello.



Em texto publicado no site da pasta, o Ministério da Saúde informou que “diante do cenário epidemiológico atual, a capital do Amazonas foi escolhida para estrear o TrateCOV, já que o objetivo do aplicativo é trazer mais segurança e agilidade no atendimento e diagnóstico dos pacientes com coronavírus”.



Nesta quinta-feira, o Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou uma nota na qual diz ter alertado a pasta sobre inconsistências identificadas no aplicativo. No documento, o conselho informa que solicitou ao Ministério da Saúde a retirada imediata do aplicativo do ar.

O app

Na plataforma, qualquer pessoa incluía informações, como lugares frequentados pelo paciente ou contato com pessoas que tenham testado positivo para covid-19. Ao final, apresentava-se uma pontuação de gravidade. Se fosse seis pontos ou mais, era dado o diagnóstico da doença. Em seguida, surgia a opção de receber ou não tratamento precoce. Caso a resposta fosse positiva, apareciam os nomes dos medicamentos, junto com as doses e quantidade de dias a serem administrados. Caso a resposta fosse negativa, o médico precisa indicar o motivo: recusa do paciente, falta de medicamento, contra indicação médica ou outros.



Tratamento precoce

Na última terça-feira, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) enviou um ofício ao Ministério da Saúde para solicitar a revogação de notas informativas, orientações e protocolos, que incentivem o uso de medicamentos para o tratamento da covid-19, sem eficácia e segurança comprovadas.